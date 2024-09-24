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Поставки алюминия из России в Китай достигли рекордного уровня

Поставки алюминия из России в Китай достигли рекордного уровня - 24.09.2024, ПРАЙМ

Поставки алюминия из России в Китай достигли рекордного уровня

Россия в январе-августе увеличила поставки алюминия в Китай до рекордных 2,3 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T19:40+0300

2024-09-24T19:40+0300

2024-09-24T19:40+0300

экономика

россия

китай

алюминий

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе увеличила поставки алюминия в Китай до рекордных 2,3 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, за восемь месяцев текущего года Китай нарастил закупки алюминия из России в 1,4 раза - до 2,3 миллиарда долларов. Еще пять лет назад, в 2019 году, они составляли всего 60,6 миллиона долларов. Продажи меди, второго основного металла в российском экспорте, остались на прежнем уровне - 1,7 миллиарда долларов. А вот стоимость поставок никеля сократилась до 518 миллионов с 709 миллионов долларов. Интересно, что в этом году Россия сократила поставки железа и стали в Китай - на треть, до 286,7 миллиона долларов, одновременно увеличив экспорт изделий из этих металлов - в 1,8 раза, до 274 миллионов долларов. В целом в этом году поставки металлов из России в Китай увеличились на 9% - до 5,1 миллиарда долларов против 4,7 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

https://1prime.ru/20240923/metally-851717073.html

китай

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россия, китай, алюминий