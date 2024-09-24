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Вытеснение коротких позиций - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Вытеснение коротких позиций
Вытеснение коротких позиций - 24.09.2024, ПРАЙМ
Вытеснение коротких позиций
Сформировавшаяся в прошлые недели позитивная динамика на рынке в понедельник продолжилась. Индекс Мосбиржи вырос на 1,35% до 2819,87 п., индекс РТС повысился на | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T08:34+0300
2024-09-24T08:34+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
газпром
мечел
м.видео
сегежа групп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851735539.jpg?1727156074
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сформировавшаяся в прошлые недели позитивная динамика на рынке в понедельник продолжилась. Индекс Мосбиржи вырос на 1,35% до 2819,87 п., индекс РТС повысился на 0,98% до 956,01 п. Рынок ОФЗ, где преобладают институциональные инвесторы, не разделяет позитивных настроений, консолидируясь в области многомесячных минимумов.Последние аукционы по размещению ОФЗ сопровождались достаточным спросом со стороны институциональных инвесторов на приемлемых для Министерства условиях. Несмотря на это, банки снизили свое участие на аукционах до 75% с 94% месяцем ранее. Это обусловлено увеличением объемов размещений и ожиданиями банков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.Прибыль банковского сектора в августе составила 435 млрд руб., повысившись на 42% по сравнению с августом 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) выросла с 25% до 35%. Основная причина — переоценка валютных позиций банков из-за ослабления рубля к евро и доллару США на 7% и 5% соответственно.В понедельник на рынке мы наблюдали вытеснение коротких позиций, когда инвесторы вынуждено закрывали короткие позиции по акциям, что провоцировало рост котировок в акциях таких эмитентов, как Мечел (MLTR 119,28 руб., +7,33%), М.Видео (MVID 114,90 руб., +6,98%) и Сегежа (SGZH 1,592 руб., +4,05%). В результате эти акции оказались в лидерах роста по итогам торговой сессии.Акции Газпрома (GAZP 130,17 руб., +6,35%) подорожали на фоне новостей о возможной отмене налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2025 году. В 2023 году компания заплатила 600 млрд НДПИ. Официального заявления от компании или государственных органов пока не последовало.Котировки акций ТГК-14 (TGKN 0,0112 руб., -2,86%) снизились на фоне объявления о вторичном размещении (SPO). Компания планирует разместить до 20% от капитала для погашения текущего долга и строительства новых блоков в Улан-Удинской ТЭЦ-2 для покрытия дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке из-за опережающего роста спроса. Потребление в этом регионе растет среднегодовыми темами по 3,5% по сравнению с 1,5% в среднем по России. Сбор заявок продолжится до 3 октября. Окончательная цена определится на основании поступивших заявок, но не превысит 0,1125 руб. за одну акцию ТГК-14.
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Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, газпром, мечел, м.видео, сегежа групп
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Газпром, МЕЧЕЛ, М.Видео, Сегежа Групп
08:34 24.09.2024
 

Вытеснение коротких позиций

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сформировавшаяся в прошлые недели позитивная динамика на рынке в понедельник продолжилась. Индекс Мосбиржи вырос на 1,35% до 2819,87 п., индекс РТС повысился на 0,98% до 956,01 п. Рынок ОФЗ, где преобладают институциональные инвесторы, не разделяет позитивных настроений, консолидируясь в области многомесячных минимумов.
Последние аукционы по размещению ОФЗ сопровождались достаточным спросом со стороны институциональных инвесторов на приемлемых для Министерства условиях. Несмотря на это, банки снизили свое участие на аукционах до 75% с 94% месяцем ранее. Это обусловлено увеличением объемов размещений и ожиданиями банков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Прибыль банковского сектора в августе составила 435 млрд руб., повысившись на 42% по сравнению с августом 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) выросла с 25% до 35%. Основная причина — переоценка валютных позиций банков из-за ослабления рубля к евро и доллару США на 7% и 5% соответственно.
В понедельник на рынке мы наблюдали вытеснение коротких позиций, когда инвесторы вынуждено закрывали короткие позиции по акциям, что провоцировало рост котировок в акциях таких эмитентов, как Мечел (MLTR 119,28 руб., +7,33%), М.Видео (MVID 114,90 руб., +6,98%) и Сегежа (SGZH 1,592 руб., +4,05%). В результате эти акции оказались в лидерах роста по итогам торговой сессии.
Акции Газпрома (GAZP 130,17 руб., +6,35%) подорожали на фоне новостей о возможной отмене налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2025 году. В 2023 году компания заплатила 600 млрд НДПИ. Официального заявления от компании или государственных органов пока не последовало.
Котировки акций ТГК-14 (TGKN 0,0112 руб., -2,86%) снизились на фоне объявления о вторичном размещении (SPO). Компания планирует разместить до 20% от капитала для погашения текущего долга и строительства новых блоков в Улан-Удинской ТЭЦ-2 для покрытия дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке из-за опережающего роста спроса. Потребление в этом регионе растет среднегодовыми темами по 3,5% по сравнению с 1,5% в среднем по России. Сбор заявок продолжится до 3 октября. Окончательная цена определится на основании поступивших заявок, но не превысит 0,1125 руб. за одну акцию ТГК-14.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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