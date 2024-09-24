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Совет директоров АСВ расширил стратегию агентства - 24.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/asv-851754679.html
Совет директоров АСВ расширил стратегию агентства
Совет директоров АСВ расширил стратегию агентства - 24.09.2024, ПРАЙМ
Совет директоров АСВ расширил стратегию агентства
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) внес изменения и расширил стратегию развития агентства в рамках очередного заседания под руководством... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T19:16+0300
2024-09-24T19:16+0300
экономика
россия
асв
совет директоров
стратегия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) внес изменения и расширил стратегию развития агентства в рамках очередного заседания под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает АСВ. "Совет внес изменения в стратегию развития АСВ на период до 2025 года, дополнив ее новыми задачами", - сообщается в Telegram-канале агентства. Согласно сообщению, среди новых задач: стимулирование привлечения долгосрочных сбережений в банковскую систему, сокращение срока проведения проверок обстоятельств банкротства ликвидируемых финансовых организаций (ЛФО) до четырёх месяцев с шести даты признания ЛФО банкротом. Более того, совет директоров АСВ внес задачу организовать дистанционные выплаты гарантийного возмещения участникам негосударственных пенсионных фондов через сайт АСВ и портал "Госуслуги" по аналогии с онлайн-выплатой возмещения по вкладам, которая стала доступна с марта. Совет директоров также одобрил политику управления рисками агентства. Члены совета директоров утвердили порядок информирования службы внутреннего аудита о вероятных или реализовавшихся существенных риск-событиях и приняли решение закрыть представительства агентства в Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах, также сообщает АСВ.
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россия, асв, совет директоров, стратегия
Экономика, РОССИЯ, АСВ, совет директоров, стратегия
19:16 24.09.2024
 
Совет директоров АСВ расширил стратегию агентства

Совет директоров АСВ дополнил стратегию агентства новыми задачами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Агентства по страхованию вкладов.
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) внес изменения и расширил стратегию развития агентства в рамках очередного заседания под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает АСВ.
"Совет внес изменения в стратегию развития АСВ на период до 2025 года, дополнив ее новыми задачами", - сообщается в Telegram-канале агентства.
Согласно сообщению, среди новых задач: стимулирование привлечения долгосрочных сбережений в банковскую систему, сокращение срока проведения проверок обстоятельств банкротства ликвидируемых финансовых организаций (ЛФО) до четырёх месяцев с шести даты признания ЛФО банкротом.
Более того, совет директоров АСВ внес задачу организовать дистанционные выплаты гарантийного возмещения участникам негосударственных пенсионных фондов через сайт АСВ и портал "Госуслуги" по аналогии с онлайн-выплатой возмещения по вкладам, которая стала доступна с марта.
Совет директоров также одобрил политику управления рисками агентства.
Члены совета директоров утвердили порядок информирования службы внутреннего аудита о вероятных или реализовавшихся существенных риск-событиях и приняли решение закрыть представительства агентства в Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах, также сообщает АСВ.
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