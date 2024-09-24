https://1prime.ru/20240924/asv-851754679.html

Совет директоров АСВ расширил стратегию агентства

Совет директоров АСВ расширил стратегию агентства - 24.09.2024, ПРАЙМ

Совет директоров АСВ расширил стратегию агентства

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) внес изменения и расширил стратегию развития агентства в рамках очередного заседания под руководством... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T19:16+0300

2024-09-24T19:16+0300

2024-09-24T19:16+0300

экономика

россия

асв

совет директоров

стратегия

https://cdnn.1prime.ru/img/83471/97/834719714_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3080c5af1d32a86e1b23681aef2c8340.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) внес изменения и расширил стратегию развития агентства в рамках очередного заседания под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает АСВ. "Совет внес изменения в стратегию развития АСВ на период до 2025 года, дополнив ее новыми задачами", - сообщается в Telegram-канале агентства. Согласно сообщению, среди новых задач: стимулирование привлечения долгосрочных сбережений в банковскую систему, сокращение срока проведения проверок обстоятельств банкротства ликвидируемых финансовых организаций (ЛФО) до четырёх месяцев с шести даты признания ЛФО банкротом. Более того, совет директоров АСВ внес задачу организовать дистанционные выплаты гарантийного возмещения участникам негосударственных пенсионных фондов через сайт АСВ и портал "Госуслуги" по аналогии с онлайн-выплатой возмещения по вкладам, которая стала доступна с марта. Совет директоров также одобрил политику управления рисками агентства. Члены совета директоров утвердили порядок информирования службы внутреннего аудита о вероятных или реализовавшихся существенных риск-событиях и приняли решение закрыть представительства агентства в Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах, также сообщает АСВ.

https://1prime.ru/20240814/asv-850888921.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, асв, совет директоров, стратегия