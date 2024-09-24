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В МАГАТЭ назвали ВСУ причиной напряженности вокруг Курской АЭС

В МАГАТЭ назвали ВСУ причиной напряженности вокруг Курской АЭС - 24.09.2024, ПРАЙМ

В МАГАТЭ назвали ВСУ причиной напряженности вокруг Курской АЭС

МАГАТЭ работает с Москвой по ряду направлений, поскольку Россия является крупным игроком в ядерной сфере, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T06:06+0300

2024-09-24T06:06+0300

2024-09-24T06:06+0300

энергетика

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ООН, 24 сен - ПРАЙМ. МАГАТЭ работает с Москвой по ряду направлений, поскольку Россия является крупным игроком в ядерной сфере, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Он также подчеркнул, что не все вопросы касаются украинского конфликта.Гросси объяснил, что ситуация на Курской АЭС остается напряженной из-за атаки украинскими войсками российской территории. Это, считает глава МАГАТЭ, может иметь серьезные последствия."Она серьезная в том смысле, что было и все еще есть военное вторжение, и это военное вторжение достигло точки, которая находится не так уж далеко от атомной электростанции", - уточнил он, дополнив, что на сегодняшний день организация не намерена обеспечивать постоянное присутствие миссии на Курской АЭС. Гросси также заявил, что повторный запуск Запорожской АЭС возможен в будущем, однако пока вопрос остается преждевременным.

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всу, магатэ, курская аэс, запорожская аэс, россия, украина