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В МАГАТЭ назвали ВСУ причиной напряженности вокруг Курской АЭС - 24.09.2024, ПРАЙМ
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В МАГАТЭ назвали ВСУ причиной напряженности вокруг Курской АЭС
В МАГАТЭ назвали ВСУ причиной напряженности вокруг Курской АЭС - 24.09.2024, ПРАЙМ
В МАГАТЭ назвали ВСУ причиной напряженности вокруг Курской АЭС
МАГАТЭ работает с Москвой по ряду направлений, поскольку Россия является крупным игроком в ядерной сфере, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T06:06+0300
2024-09-24T06:06+0300
энергетика
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ООН, 24 сен - ПРАЙМ. МАГАТЭ работает с Москвой по ряду направлений, поскольку Россия является крупным игроком в ядерной сфере, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Он также подчеркнул, что не все вопросы касаются украинского конфликта.Гросси объяснил, что ситуация на Курской АЭС остается напряженной из-за атаки украинскими войсками российской территории. Это, считает глава МАГАТЭ, может иметь серьезные последствия."Она серьезная в том смысле, что было и все еще есть военное вторжение, и это военное вторжение достигло точки, которая находится не так уж далеко от атомной электростанции", - уточнил он, дополнив, что на сегодняшний день организация не намерена обеспечивать постоянное присутствие миссии на Курской АЭС. Гросси также заявил, что повторный запуск Запорожской АЭС возможен в будущем, однако пока вопрос остается преждевременным.
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всу, магатэ, курская аэс, запорожская аэс, россия, украина
Энергетика, ВСУ, МАГАТЭ, Курская АЭС, Запорожская АЭС, РОССИЯ, УКРАИНА
06:06 24.09.2024
 
В МАГАТЭ назвали ВСУ причиной напряженности вокруг Курской АЭС

Гросси: ситуация вокруг Курской АЭС напряженная из-за нападения ВСУ на регион

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ООН, 24 сен - ПРАЙМ. МАГАТЭ работает с Москвой по ряду направлений, поскольку Россия является крупным игроком в ядерной сфере, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он также подчеркнул, что не все вопросы касаются украинского конфликта.
Гросси объяснил, что ситуация на Курской АЭС остается напряженной из-за атаки украинскими войсками российской территории. Это, считает глава МАГАТЭ, может иметь серьезные последствия.
"Она серьезная в том смысле, что было и все еще есть военное вторжение, и это военное вторжение достигло точки, которая находится не так уж далеко от атомной электростанции", - уточнил он, дополнив, что на сегодняшний день организация не намерена обеспечивать постоянное присутствие миссии на Курской АЭС.
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Гросси также заявил, что повторный запуск Запорожской АЭС возможен в будущем, однако пока вопрос остается преждевременным.
 
ЭнергетикаВСУМАГАТЭКурская АЭСЗапорожская АЭСРОССИЯУКРАИНА
 
 
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