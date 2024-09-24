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Банки Турции рассказали об угрозах со стороны США из-за сотрудничества с РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Банки Турции рассказали об угрозах со стороны США из-за сотрудничества с РФ
Банки Турции рассказали об угрозах со стороны США из-за сотрудничества с РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ
Банки Турции рассказали об угрозах со стороны США из-за сотрудничества с РФ
Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T11:28+0300
2024-09-24T11:29+0300
экономика
турция
россия
банковские операции
сша
банки
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АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "С середины сентября США возобновили политику контроля над банковскими операциями (с Россией). Она (политика) приняла жёсткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона", - заявил собеседник агентства. По его словам, контролируются все операции, запрашиваются источники переводов. "Такая ситуация началась с января прошлого года, но с середины сентября она приняла жесточайший характер", - отметил источник. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдёт в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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турция, россия, банковские операции, сша, банки
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, банковские операции, США, Банки
11:28 24.09.2024 (обновлено: 11:29 24.09.2024)
 
Банки Турции рассказали об угрозах со стороны США из-за сотрудничества с РФ

США в письмах угрожают банкам Турции из-за финансовых операций с РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
"С середины сентября США возобновили политику контроля над банковскими операциями (с Россией). Она (политика) приняла жёсткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона", - заявил собеседник агентства.
По его словам, контролируются все операции, запрашиваются источники переводов.
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"Такая ситуация началась с января прошлого года, но с середины сентября она приняла жесточайший характер", - отметил источник.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдёт в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯбанковские операцииСШАБанки
 
 
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