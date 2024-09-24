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Эксперт ждет сохранения текущего уровня цен на бензин Аи-95 до конца года
Эксперт ждет сохранения текущего уровня цен на бензин Аи-95 до конца года - 24.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт ждет сохранения текущего уровня цен на бензин Аи-95 до конца года
Цены на бензин марки Аи-95 в России, в опте и рознице, до конца года не изменятся, поэтому маржинальность продаж будет близка к нулю, таким мнением поделился с... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:54+0300
2024-09-24T15:54+0300
2024-09-24T15:54+0300
экономика
россия
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цена бензина аи-95
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Цены на бензин марки Аи-95 в России, в опте и рознице, до конца года не изменятся, поэтому маржинальность продаж будет близка к нулю, таким мнением поделился с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин. Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на расчеты группы "Петромаркет" написала, что несмотря на снижение оптовых цен на бензин в сентябре операторы АЗС терпят убытки при продаже Аи-95 третий месяц подряд. А "экономика продаж Аи-92 хоть и ухудшилась, но все еще положительна". Тем временем стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник после роста на первых торгах недели. "В сегменте бензина Аи-95 до конца года будет сохраняться статус-кво... Биржевые цены на Аи-95 будут в среднем на 15-20% выше, чем на Аи-92... Нефтяникам будет необходимо компенсировать потери от роста издержек, связанного с внеплановыми ремонтами на НПЗ. Поэтому маржинальность продаж Аи-95 будет близка к нулю", - считает Терешкин. Также, по его мнению, сейчас сезонные факторы перестали играть ключевую роль в формировании цен на топливо. Как правило, пик роста стоимости бензина приходился на весну и начало лета из-за роста перевозок на легковых автомобилях. А в случае дизельного топлива цены активно росли во время уборочной кампании. Однако в этом году ключевое воздействие на рынок оказывает сокращение производства бензина из-за ущерба инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов, считает собеседник агентства. "Для стабилизации топливного рынка необходимо наращивать выпуск нефтепродуктов, однако здесь - не все в воле нефтяников и регуляторов", - подытожил эксперт. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
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россия, цены на бензин, цена бензина аи-95
Экономика, РОССИЯ, цены на бензин, цена бензина Аи-95
Эксперт ждет сохранения текущего уровня цен на бензин Аи-95 до конца года
Терешкин: уровень цен на бензин Аи-95 в опте и рознице сохранится до конца года
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Цены на бензин марки Аи-95 в России, в опте и рознице, до конца года не изменятся, поэтому маржинальность продаж будет близка к нулю, таким мнением поделился с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на расчеты группы "Петромаркет" написала, что несмотря на снижение оптовых цен на бензин в сентябре операторы АЗС терпят убытки при продаже Аи-95 третий месяц подряд. А "экономика продаж Аи-92 хоть и ухудшилась, но все еще положительна". Тем временем стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник после роста на первых торгах недели.
"В сегменте бензина Аи-95 до конца года будет сохраняться статус-кво... Биржевые цены на Аи-95 будут в среднем на 15-20% выше, чем на Аи-92... Нефтяникам будет необходимо компенсировать потери от роста издержек, связанного с внеплановыми ремонтами на НПЗ. Поэтому маржинальность продаж Аи-95 будет близка к нулю", - считает Терешкин.
Также, по его мнению, сейчас сезонные факторы перестали играть ключевую роль в формировании цен на топливо. Как правило, пик роста стоимости бензина приходился на весну и начало лета из-за роста перевозок на легковых автомобилях. А в случае дизельного топлива цены активно росли во время уборочной кампании.
Однако в этом году ключевое воздействие на рынок оказывает сокращение производства бензина из-за ущерба инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов, считает собеседник агентства. "Для стабилизации топливного рынка необходимо наращивать выпуск нефтепродуктов, однако здесь - не все в воле нефтяников и регуляторов", - подытожил эксперт.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.