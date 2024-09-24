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В ГД поддержали проект о возврате средств за авиабилеты участникам СВО - 24.09.2024, ПРАЙМ
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В ГД поддержали проект о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
В ГД поддержали проект о возврате средств за авиабилеты участникам СВО - 24.09.2024, ПРАЙМ
В ГД поддержали проект о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T17:26+0300
2024-09-24T17:26+0300
россия
авиабилеты
участники сво
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий закрепление возможности получения полного возврата стоимости авиабилетов для лиц, направляемых на военную службу в зону проведения СВО. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Евгений Москвичев. "Да, одобрили", — сказал он. Москвичев добавил что ко второму чтению указанный перечень планируется расширить. В него должны войти представители других силовых ведомств, например, Росгвардии. Первый зампред комитета Павел Федяев сообщил РИА Новости, что законопроект вызвал немало дополнительных вопросов у членов комитета, поэтому к нему будут подготовлены поправки. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в нем предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от воздушной перевозки в связи с призывом на военную службу по мобилизации, либо прохождением военной службы по контракту, либо заключением контракта о пребывании в добровольческом формировании.
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россия, авиабилеты, участники сво
РОССИЯ, авиабилеты, участники СВО
17:26 24.09.2024
 
В ГД поддержали проект о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

Комитет ГД поддержал проект о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий закрепление возможности получения полного возврата стоимости авиабилетов для лиц, направляемых на военную службу в зону проведения СВО. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Евгений Москвичев.
"Да, одобрили", — сказал он.
Москвичев добавил что ко второму чтению указанный перечень планируется расширить. В него должны войти представители других силовых ведомств, например, Росгвардии.
Первый зампред комитета Павел Федяев сообщил РИА Новости, что законопроект вызвал немало дополнительных вопросов у членов комитета, поэтому к нему будут подготовлены поправки.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в нем предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от воздушной перевозки в связи с призывом на военную службу по мобилизации, либо прохождением военной службы по контракту, либо заключением контракта о пребывании в добровольческом формировании.
Смотровая площадка на Николаевской сопке в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
В Красноярском крае расширен перечень мер поддержки для участников СВО
20 сентября, 13:03
 
РОССИЯавиабилетыучастники СВО
 
 
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