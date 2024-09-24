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Эксперт оценил влияние антироссийских санкций США на малый бизнес Турции
Эксперт оценил влияние антироссийских санкций США на малый бизнес Турции - 24.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние антироссийских санкций США на малый бизнес Турции
Малый бизнес Турции, экспортирующий в Россию, оказался в очень сложной ситуации из-за санкционного давления США на банковский сектор, бизнесмены были застигнуты | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T07:14+0300
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АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Малый бизнес Турции, экспортирующий в Россию, оказался в очень сложной ситуации из-за санкционного давления США на банковский сектор, бизнесмены были застигнуты врасплох, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "Известно, что из-за санкций США турецкие госбанки не принимают денежные переводы из России. Решение о санкциях в первую очередь отразилось на турецких промышленниках, автомобильной промышленности, производителях строительных материалов, а также производителях овощей и фруктов, экспортирующих в Россию", - заявил аналитик. По его словам, малый бизнес, экспортирующий в Россию, оказался в очень сложной ситуации. "Он (бизнес) оказался застигнутым врасплох, потому что внезапно был введён в действие вопрос безналичного расчёта. После весьма чётких заявлений президента (Турции, Тайипа - ред.) Эрдогана о неучастии в антироссийских санкциях экспортёры не поверили, что такое решение будет принято, но они ошиблись", - подчеркнул собеседник агентства. Турецкие экспортёры страдают от санкционного давления США, экспорт в области электроники, металлургии и автомобилестроения сократился на 30%, заявил в понедельник РИА Новости аналитик Серхат Латифоглу. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдёт в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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турция, малый бизнес, санкции против рф, сша
Экономика, ТУРЦИЯ, малый бизнес, санкции против РФ, США
АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Малый бизнес Турции, экспортирующий в Россию, оказался в очень сложной ситуации из-за санкционного давления США на банковский сектор, бизнесмены были застигнуты врасплох, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
"Известно, что из-за санкций США турецкие госбанки не принимают денежные переводы из России. Решение о санкциях в первую очередь отразилось на турецких промышленниках, автомобильной промышленности, производителях строительных материалов, а также производителях овощей и фруктов, экспортирующих в Россию", - заявил аналитик.
По его словам, малый бизнес, экспортирующий в Россию, оказался в очень сложной ситуации.
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"Он (бизнес) оказался застигнутым врасплох, потому что внезапно был введён в действие вопрос безналичного расчёта. После весьма чётких заявлений президента (Турции, Тайипа - ред.) Эрдогана о неучастии в антироссийских санкциях экспортёры не поверили, что такое решение будет принято, но они ошиблись", - подчеркнул собеседник агентства.
Турецкие экспортёры страдают от санкционного давления США, экспорт в области электроники, металлургии и автомобилестроения сократился на 30%, заявил в понедельник РИА Новости аналитик Серхат Латифоглу.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдёт в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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