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Турецкие экспортеры заявили о давлении со стороны США из-за операций с РФ
Турецкие экспортеры заявили о давлении со стороны США из-за операций с РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ
Турецкие экспортеры заявили о давлении со стороны США из-за операций с РФ
Турецкие экспортёры направляют обращения в госорганы с просьбой содействия решению банковских проблем в бизнесе с Россией, вызванных санкционным давлением США,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T11:24+0300
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АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Турецкие экспортёры направляют обращения в госорганы с просьбой содействия решению банковских проблем в бизнесе с Россией, вызванных санкционным давлением США, но каких-либо официальных решений пока нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Турецкие экспортёры страдают от санкционного давления США, экспорт в области электроники, металлургии и автомобилестроения сократился на 30%, заявил в понедельник РИА Новости аналитик Серхат Латифоглу. "Мы, госорганы получаем обращения от наших экспортёров, которые непосредственно ведут бизнес с Россией. Есть проблемы в получении переводов, мы, со своей стороны, начиная с января обращались в соответствующие госорганы с просьбой найти решения по этой ситуации. Но пока решения нет", - сообщил собеседник агентства. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
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турция, экспорт, банковские операции, санкции против рф, сша
Экономика, ТУРЦИЯ, экспорт, банковские операции, санкции против РФ, США
Турецкие экспортеры заявили о давлении со стороны США из-за операций с РФ
Турецкие экспортеры просят госорганы решить вызванные санкциями проблемы с РФ
АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Турецкие экспортёры направляют обращения в госорганы с просьбой содействия решению банковских проблем в бизнесе с Россией, вызванных санкционным давлением США, но каких-либо официальных решений пока нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
Турецкие экспортёры страдают от санкционного давления США, экспорт в области электроники, металлургии и автомобилестроения сократился на 30%, заявил в понедельник РИА Новости аналитик Серхат Латифоглу.
"Мы, госорганы получаем обращения от наших экспортёров, которые непосредственно ведут бизнес с Россией. Есть проблемы в получении переводов, мы, со своей стороны, начиная с января обращались в соответствующие госорганы с просьбой найти решения по этой ситуации. Но пока решения нет", - сообщил собеседник агентства.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
Эксперт оценил влияние антироссийских санкций США на малый бизнес Турции