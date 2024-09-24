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США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявили в Пентагоне

США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявили в Пентагоне - 24.09.2024, ПРАЙМ

США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву, заявили в Пентагоне

Вашингтон внесет кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине, о котором объявят на неделе. Об этом рассказали агентству РИА Новости в американской | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T22:03+0300

2024-09-24T22:03+0300

2024-09-24T22:03+0300

вооружения

сша

пентагон

поддержка украины

поставки вооружений

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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Вашингтон внесет кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине, о котором объявят на неделе. Об этом рассказали агентству РИА Новости в американской администрации. "Подтверждаю", — заявил представитель американской администрации на просьбу прокомментировать сообщения о том, что новый пакет помощи на 375 миллионов долларов будет содержать кассетные боеприпасы. Данный вид боеприпасов не обеспечен устройствами для самоликвидации. Согласно данным военных США, от 5% до 14% поставленных ВСУ боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долгое время хранятся на складах и будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, пентагон, поддержка украины, поставки вооружений