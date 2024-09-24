https://1prime.ru/20240924/brak-851737156.html

Эксперт объяснила, как распознать брак в авто при покупке у дилеров

Эксперт объяснила, как распознать брак в авто при покупке у дилеров - 24.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, как распознать брак в авто при покупке у дилеров

Желающие приобрести автомобиль могут столкнуться с некачественными моделями или браком не только на вторичном рынке, но и в дилерских центрах, рассказала... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T09:45+0300

2024-09-24T09:45+0300

2024-09-24T09:45+0300

покупка автомобиля

проблемы

эксперт

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Желающие приобрести автомобиль могут столкнуться с некачественными моделями или браком не только на вторичном рынке, но и в дилерских центрах, рассказала представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева изданию "Лента.ру". "Случается, что конкретная модель транспортного средства изначально была сконструирована неудачно в угоду экономии и снижения затрат на производство", - объяснила эксперт, отметив, что многие автомобили отмечены схожими "слабыми местами".Так, она рассказала о нарушении геометрии кузова, которая мешает установке дверей или багажника, плохой покраске или наличии сколов краски, что ведет к образованию ржавчины. Автоэксперт обратила внимание на затертость накладки педалей, которая может быть признаком быстрой езды бывшего владельца и, как следствие, проблем с тормозами.Особенно внимательно, подчеркивает Малышева, стоит отнестись к потертостям и мелким царапинам, так как именно они являются рассадником коррозии и гниения. Настороженность должны вызвать и слишком толстые слои краски, которые, вероятно, перекрывают последствия ДТП. Помимо этого, стоит осмотреть капот на следы масла или антифриза, а также обратить внимание на слишком маленький пробег."Если продавец пытается скрыть реальный пробег, степень изношенности основных агрегатов может оказаться для нового владельца причиной серьезных финансовых вложений в будущем", - объяснила Малышева.

https://1prime.ru/20240924/toyota-851736440.html

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покупка автомобиля, проблемы, эксперт