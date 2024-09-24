Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Анкара вступлением в БРИКС "разорвет цепи" НАТО, заявили в Турции - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240924/briks-851736327.html
Анкара вступлением в БРИКС "разорвет цепи" НАТО, заявили в Турции
Анкара вступлением в БРИКС "разорвет цепи" НАТО, заявили в Турции - 24.09.2024, ПРАЙМ
Анкара вступлением в БРИКС "разорвет цепи" НАТО, заявили в Турции
Вступление Турции в БРИКС станет революционным событием, тем самым Анкара "разорвёт цепи" Североатлантического альянса, считает зампредседателя турецкой партии... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T09:25+0300
2024-09-24T09:25+0300
политика
турция
брикс
нато
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f1d8569d1d62b63fc76bc41da697bd7c.jpg
АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Вступление Турции в БРИКС станет революционным событием, тем самым Анкара "разорвёт цепи" Североатлантического альянса, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. "Тридцать четыре страны, включая Турцию, подали заявки на вступление, это поразительно", - рассказал политик, отметив, что БРИКС заметно нарастил свою силу за последние годы. При этом пик роста пришелся на период 2023-2024 годов. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
https://1prime.ru/20240924/briks-851733270.html
турция
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_03699f1220713419a9973d7ad925091c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, брикс, нато, запад
Политика, ТУРЦИЯ, БРИКС, НАТО, ЗАПАД
09:25 24.09.2024
 
Анкара вступлением в БРИКС "разорвет цепи" НАТО, заявили в Турции

Топкурулу: принятие Турции в БРИКС станет революционным событием

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Вступление Турции в БРИКС станет революционным событием, тем самым Анкара "разорвёт цепи" Североатлантического альянса, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
"Тридцать четыре страны, включая Турцию, подали заявки на вступление, это поразительно", - рассказал политик, отметив, что БРИКС заметно нарастил свою силу за последние годы. При этом пик роста пришелся на период 2023-2024 годов.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
Флаг Турции
Запад будет вынужден уважать Турцию после членства в БРИКС, заявил эксперт
05:35
 
ПолитикаТУРЦИЯБРИКСНАТОЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала