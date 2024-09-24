https://1prime.ru/20240924/briks-851736327.html

Анкара вступлением в БРИКС "разорвет цепи" НАТО, заявили в Турции

Анкара вступлением в БРИКС "разорвет цепи" НАТО, заявили в Турции - 24.09.2024, ПРАЙМ

Анкара вступлением в БРИКС "разорвет цепи" НАТО, заявили в Турции

Вступление Турции в БРИКС станет революционным событием, тем самым Анкара "разорвёт цепи" Североатлантического альянса, считает зампредседателя турецкой партии... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T09:25+0300

2024-09-24T09:25+0300

2024-09-24T09:25+0300

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АНКАРА, 24 сен – ПРАЙМ. Вступление Турции в БРИКС станет революционным событием, тем самым Анкара "разорвёт цепи" Североатлантического альянса, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. "Тридцать четыре страны, включая Турцию, подали заявки на вступление, это поразительно", - рассказал политик, отметив, что БРИКС заметно нарастил свою силу за последние годы. При этом пик роста пришелся на период 2023-2024 годов. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

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турция, брикс, нато, запад