https://1prime.ru/20240924/briks-851736573.html

В ФНС доложили о первой встрече по налоговому сотрудничеству в рамках БРИКС

В ФНС доложили о первой встрече по налоговому сотрудничеству в рамках БРИКС - 24.09.2024, ПРАЙМ

В ФНС доложили о первой встрече по налоговому сотрудничеству в рамках БРИКС

Руководители налоговых органов и эксперты стран БРИКС на первой очной встрече, которая началась в Москве, обсуждают повышение эффективности налогового... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T09:29+0300

2024-09-24T09:29+0300

2024-09-24T09:29+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Руководители налоговых органов и эксперты стран БРИКС на первой очной встрече, которая началась в Москве, обсуждают повышение эффективности налогового администрирования, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. "Для повышения эффективности налогового сотрудничества в рамках БРИКС нам необходимо стремиться к тому, чтобы оно было максимально продуктивным, ориентированным на достижение практических результатов, приносящих пользу всем его участникам", - сказал глава ФНС России Даниил Егоров, открывая встречу. Он напомнил, что ФНС РФ в рамках российского председательства в БРИКС предложила новый – проектный подход к взаимодействию налоговых служб. Основа этого подхода была заложена в прошлом году, на заседании руководителей налоговых служб БРИКС в Кейптауне. Глава российского налогового ведомства отметил вовлеченность и активную работу всех участников налогового сотрудничества всех стран объединения. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. На заседаниях рабочих групп 24 и 25 сентября эксперты обсудят основные направления налогового администрирования: клиентоцентричный подход, кадровые проекты, использование данных в налоговом администрировании, а также вопросы карьерных перспектив женщин и молодых специалистов в налоговых органах. А итоги этих встреч будут подведены на заседании глав налоговых органов стран БРИКС 26 сентября. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.

https://1prime.ru/20240924/briks-851736327.html

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брикс, фнс, налог, налоговая служба