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Россия впервые закупила крупную партию китайских бриллиантов

Россия впервые закупила крупную партию китайских бриллиантов - 24.09.2024, ПРАЙМ

Россия впервые закупила крупную партию китайских бриллиантов

Россия в августе этого года впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая: ее объемы составили более 35 тысяч карат на более чем 12 миллионов... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T05:08+0300

2024-09-24T05:08+0300

2024-09-24T05:08+0300

экономика

китай

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бриллианты

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия в августе этого года впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая: ее объемы составили более 35 тысяч карат на более чем 12 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Так, в августе 2024 года объемы экспорта Китаем бриллиантов (или непромышленных неоправленных обработанных алмазов) в Россию составили 35 230 карат или чуть более 7 килограммов камней. В денежном выражении поставки достигли 12,4 миллиона долларов. Это стало первой крупной покупкой китайских бриллиантов Россией за все время. До этого в последний раз Москва покупала эти камни у Пекина одиннадцать лет назад, в 2013 году, но в небольшом объеме - лишь на 199 тысяч долларов. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя агентству статистику, отметила, что сейчас порядка 90% обработки российских алмазов происходит на индийских гранильных предприятиях, а на китайские приходится около 5%. "Но эта доля постепенно растет, что можно заметить в возросшем объеме закупок бриллиантов у Китая, то есть уже переработанных драгоценных камней", - сказала она. "Таким образом получается, что и здесь европейский рынок сам лишил себя дополнительной выручки от использования российских алмазов, а Россия начала использовать другие рынки Азии с целью осуществления торговли данной категорией товара", - добавила Новикова. При этом по итогам августа Россия стала вторым покупателем китайский бриллиантов. Первое место занял Гонконг с суммой поставок в 41,7 миллиона долларов, а третье - Бельгия с 8,2 миллионами. Также у Поднебесной покупали алмазы Израиль (1,5 миллиона долларов), ОАЭ (1,03 миллиона), США (454 тысячи), Франция (360 тысяч) и Индия (201 тысяча). При этом по итогам восьми месяцев этого года Россия оказалась на пятом месте по покупкам бриллиантов у КНР.

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китай, россия, бриллианты, импорт