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Суд продлил арест генералу Булгакову
Суд продлил арест генералу Булгакову - 24.09.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест генералу Булгакову
Басманный суд города Москвы продлил до 25 декабря срок ареста бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, который обвиняется в... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T20:35+0300
2024-09-24T20:35+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Басманный суд города Москвы продлил до 25 декабря срок ареста бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Судья Елена Ленская, оглашая решение суда, заявила, что он постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить Булгакову меру пресечения в виде содержания под стражей.Суд также продлил на аналогичный срок арест предполагаемым соучастникам Булгакова — генеральному директору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу. Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину он не признает. До сентября 2022 года Булгаков отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. Ранее "Коммерсант" сообщал, что уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма. Она необоснованно обогатилась на сумму почти в 50 млн рублей, отмечало издание. Адвокат Булгакова Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что его подзащитному вменяется мошенничество в размере более 49 миллионов рублей. Однако Булгаков этих денег не получал, так как они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания", пояснил Севрук.
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Суд продлил арест генералу Булгакову
РИА Новости: суд в Москве продлил до 25 декабря арест генералу Булгакову
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Басманный суд города Москвы продлил до 25 декабря срок ареста бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья Елена Ленская, оглашая решение суда, заявила, что он постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить Булгакову меру пресечения в виде содержания под стражей.
Суд также продлил на аналогичный срок арест предполагаемым соучастникам Булгакова — генеральному директору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу.
Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину он не признает. До сентября 2022 года Булгаков отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле.
Ранее "Коммерсант" сообщал, что уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма. Она необоснованно обогатилась на сумму почти в 50 млн рублей, отмечало издание.
Адвокат Булгакова Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что его подзащитному вменяется мошенничество в размере более 49 миллионов рублей. Однако Булгаков этих денег не получал, так как они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания", пояснил Севрук.
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