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Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС

Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС - 24.09.2024, ПРАЙМ

Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС

Присоединиться к БРИКС выразил желание премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьеллем де Тамбела во время встречи с послом России Игорем Мартыновым, сообщило... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T09:57+0300

2024-09-24T09:57+0300

2024-09-24T09:57+0300

политика

буркина-фасо

брикс

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Присоединиться к БРИКС выразил желание премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьеллем де Тамбела во время встречи с послом России Игорем Мартыновым, сообщило правительство Буркина-Фасо."Он также высказался за вхождение Буркина-Фасо в состав БРИКС", — сказано в сообщении правительства страны.Премьер-министр отметил, чтоприсоединение к БРИКС необходимо для борьбы с доминированием доллара и евро и для достижения более справедливой международной торговли. Кроме того, такое присоединение поможет стране активно участвовать в финансовых и торговых процессах, а также повысит ее статус на международной арене.

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буркина-фасо

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буркина-фасо, брикс