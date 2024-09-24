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Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС
Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС - 24.09.2024, ПРАЙМ
Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС
Присоединиться к БРИКС выразил желание премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьеллем де Тамбела во время встречи с послом России Игорем Мартыновым, сообщило... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T09:57+0300
2024-09-24T09:57+0300
2024-09-24T09:57+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Присоединиться к БРИКС выразил желание премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьеллем де Тамбела во время встречи с послом России Игорем Мартыновым, сообщило правительство Буркина-Фасо."Он также высказался за вхождение Буркина-Фасо в состав БРИКС", — сказано в сообщении правительства страны.Премьер-министр отметил, чтоприсоединение к БРИКС необходимо для борьбы с доминированием доллара и евро и для достижения более справедливой международной торговли. Кроме того, такое присоединение поможет стране активно участвовать в финансовых и торговых процессах, а также повысит ее статус на международной арене.
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буркина-фасо, брикс
Политика, БУРКИНА-ФАСО, БРИКС
Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС
Премьер Буркина-Фасо заявил о намерении страны вступить в БРИКС
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Присоединиться к БРИКС выразил желание премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьеллем де Тамбела во время встречи с послом России Игорем Мартыновым, сообщило правительство Буркина-Фасо.
"Он также высказался за вхождение Буркина-Фасо в состав БРИКС", — сказано в сообщении правительства страны.
Премьер-министр отметил, чтоприсоединение к БРИКС необходимо для борьбы с доминированием доллара и евро и для достижения более справедливой международной торговли. Кроме того, такое присоединение поможет стране активно участвовать в финансовых и торговых процессах, а также повысит ее статус на международной арене.
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