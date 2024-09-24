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Белый дом поддержал предложение о временном бюджете США - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Белый дом поддержал предложение о временном бюджете США
Белый дом поддержал предложение о временном бюджете США - 24.09.2024, ПРАЙМ
Белый дом поддержал предложение о временном бюджете США
Бюджетное управление Белого дома поддержало предложенный республиканцами временный бюджет, говорится в заявлении структуры. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T20:28+0300
2024-09-24T20:28+0300
экономика
сша
белый дом
бюджет сша
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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджетное управление Белого дома поддержало предложенный республиканцами временный бюджет, говорится в заявлении структуры. "Администрация поддерживает проект, который продлевает финансирование федеральных структур до 20 декабря", - говорится в заявлении управления. Белый дом призвал к скорейшему рассмотрению проекта, чтобы избежать перебоев в финансировании правительства и так называемого шатдауна - прекращения его работы. Как сообщалось, республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается меньше недели. Документ предполагает выделение ассигнований на деятельность федеральных структур в нынешнем объеме, при этом в случае необходимости может быть увеличен бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами". Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября. Если конгресс не договорится о постоянном или временном бюджете, финансирование правительства будет приостановлено и наступит шатдаун.
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сша, белый дом, бюджет сша
Экономика, США, Белый дом, бюджет США
20:28 24.09.2024
 
Белый дом поддержал предложение о временном бюджете США

Белый дом поддержал предложение республиканцев о временном бюджете США

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Бюджетное управление Белого дома поддержало предложенный республиканцами временный бюджет, говорится в заявлении структуры.
"Администрация поддерживает проект, который продлевает финансирование федеральных структур до 20 декабря", - говорится в заявлении управления.
Белый дом призвал к скорейшему рассмотрению проекта, чтобы избежать перебоев в финансировании правительства и так называемого шатдауна - прекращения его работы.
Как сообщалось, республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается меньше недели. Документ предполагает выделение ассигнований на деятельность федеральных структур в нынешнем объеме, при этом в случае необходимости может быть увеличен бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами".
Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября. Если конгресс не договорится о постоянном или временном бюджете, финансирование правительства будет приостановлено и наступит шатдаун.
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