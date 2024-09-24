https://1prime.ru/20240924/defitsit-851749148.html

Силуанов рассказал о перспективах роста дефицита бюджета России

Силуанов рассказал о перспективах роста дефицита бюджета России - 24.09.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о перспективах роста дефицита бюджета России

Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T16:46+0300

2024-09-24T16:46+0300

2024-09-24T16:58+0300

экономика

россия

антон силуанов

бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/83895/07/838950766_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b8225e1359001929efd94dfbf930daed.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов."Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал Силуанов.Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон силуанов, бюджет