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Силуанов рассказал о перспективах роста дефицита бюджета России - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Силуанов рассказал о перспективах роста дефицита бюджета России
Силуанов рассказал о перспективах роста дефицита бюджета России - 24.09.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о перспективах роста дефицита бюджета России
Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:46+0300
2024-09-24T16:58+0300
экономика
россия
антон силуанов
бюджет
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов."Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал Силуанов.Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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россия, антон силуанов, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, бюджет
16:46 24.09.2024 (обновлено: 16:58 24.09.2024)
 
Силуанов рассказал о перспективах роста дефицита бюджета России

Силуанов: дефицит бюджета РФ не превысит 1% в пределах следующей трехлетки

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
"Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал Силуанов.
Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
 
ЭкономикаРОССИЯАнтон Силуановбюджет
 
 
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