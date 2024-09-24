https://1prime.ru/20240924/dividendy-851756903.html
Headhunter рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда"
Headhunter рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда" - 24.09.2024, ПРАЙМ
Headhunter рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда"
Headhunter рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда" в размере 640-700 рублей на акцию после окончания редомициляции в РФ, общая сумма составит от... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T20:49+0300
2024-09-24T20:49+0300
2024-09-24T20:49+0300
экономика
headhunter
выплата дивидендов
редомициляция в россию
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Headhunter рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда" в размере 640-700 рублей на акцию после окончания редомициляции в РФ, общая сумма составит от 32 до 35 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "После окончания редомициляции Headhunter Group PLC в Российскую Федерацию, мы намерены выплатить особый дивиденд в размере от 32 до 35 миллиардов рублей, или от 640 до 700 рублей на 1 акцию", - сказано в сообщении. Там же уточняется, что компания планирует придерживаться дивидендной политики, включающей распределение от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно. "Мы руководствуемся стратегией выплачивать своим акционерам все денежные средства, не использующиеся для финансирования текущей деятельности и долгосрочного развития", - отмечается в сообщении. Компания рассчитывает завершить редомициляцию до конца 2024 года. МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский Калининградской области компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов. В результате первого этапа реструктуризации МКПАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC впоследствии также планируется редомицилировать в калининградский САР.
https://1prime.ru/20240924/tsian-851754279.html
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headhunter, выплата дивидендов, редомициляция в россию
Экономика, Headhunter, выплата дивидендов, редомициляция в Россию
Headhunter рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда"
Headhunter хочет выплатить дивиденды в 640-700 руб на акцию после редомициляции
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Headhunter рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда" в размере 640-700 рублей на акцию после окончания редомициляции в РФ, общая сумма составит от 32 до 35 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
"После окончания редомициляции Headhunter Group PLC в Российскую Федерацию, мы намерены выплатить особый дивиденд в размере от 32 до 35 миллиардов рублей, или от 640 до 700 рублей на 1 акцию", - сказано в сообщении.
Там же уточняется, что компания планирует придерживаться дивидендной политики, включающей распределение от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно. "Мы руководствуемся стратегией выплачивать своим акционерам все денежные средства, не использующиеся для финансирования текущей деятельности и долгосрочного развития", - отмечается в сообщении.
Компания рассчитывает завершить редомициляцию до конца 2024 года.
МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский Калининградской области компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов. В результате первого этапа реструктуризации МКПАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC впоследствии также планируется редомицилировать в калининградский САР.
"Циан" завершил основные этапы редомициляции в Россию