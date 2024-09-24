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Российские банки начали отказываться принимать неидеальные доллары
Российские банки начали отказываться принимать неидеальные доллары - 24.09.2024, ПРАЙМ
Российские банки начали отказываться принимать неидеальные доллары
В отделениях российских банков теперь отказываются принимать наличные доллары от населения, если они находятся в неидеальном состоянии, говорится в материале... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T11:55+0300
2024-09-24T11:55+0300
2024-09-24T11:55+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В отделениях российских банков теперь отказываются принимать наличные доллары от населения, если они находятся в неидеальном состоянии, говорится в материале издания "Известия".Купюры с небольшим пятном, потертостью или следом воды более не будут приниматься даже в том случае, если банк ранее продал их в таком состоянии клиенту. Причина такой политики заключается в том, что клиенты сами не желают приобретать неидеальные доллары после того, как им были отказаны в приеме старых и испорченных купюр за границей.Ранее такие деньги принимались, чтобы отправить их за границу для обмена, однако из-за санкций зарубежные рынки закрыты для российских банков, и на внутреннем рынке такие доллары не востребованы. В связи с этим банки принимают к обмену только качественные купюры.
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россия, доллар, банк
Экономика, РОССИЯ, доллар, банк
Российские банки начали отказываться принимать неидеальные доллары
"Известия": банки перестали принимать наличные доллары в неидеальном состоянии
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.
В отделениях российских банков теперь отказываются принимать наличные доллары от населения, если они находятся в неидеальном состоянии, говорится
в материале издания "Известия".
Купюры с небольшим пятном, потертостью или следом воды более не будут приниматься даже в том случае, если банк ранее продал их в таком состоянии клиенту. Причина такой политики заключается в том, что клиенты сами не желают приобретать неидеальные доллары после того, как им были отказаны в приеме старых и испорченных купюр за границей.
Ранее такие деньги принимались, чтобы отправить их за границу для обмена, однако из-за санкций зарубежные рынки закрыты для российских банков, и на внутреннем рынке такие доллары не востребованы. В связи с этим банки принимают к обмену только качественные купюры.
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