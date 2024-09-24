https://1prime.ru/20240924/dollar-851740614.html

Российские банки начали отказываться принимать неидеальные доллары

Российские банки начали отказываться принимать неидеальные доллары - 24.09.2024, ПРАЙМ

Российские банки начали отказываться принимать неидеальные доллары

В отделениях российских банков теперь отказываются принимать наличные доллары от населения, если они находятся в неидеальном состоянии, говорится в материале... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T11:55+0300

2024-09-24T11:55+0300

2024-09-24T11:55+0300

экономика

россия

доллар

банк

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В отделениях российских банков теперь отказываются принимать наличные доллары от населения, если они находятся в неидеальном состоянии, говорится в материале издания "Известия".Купюры с небольшим пятном, потертостью или следом воды более не будут приниматься даже в том случае, если банк ранее продал их в таком состоянии клиенту. Причина такой политики заключается в том, что клиенты сами не желают приобретать неидеальные доллары после того, как им были отказаны в приеме старых и испорченных купюр за границей.Ранее такие деньги принимались, чтобы отправить их за границу для обмена, однако из-за санкций зарубежные рынки закрыты для российских банков, и на внутреннем рынке такие доллары не востребованы. В связи с этим банки принимают к обмену только качественные купюры.

https://1prime.ru/20240919/naatsvalyuty-851675141.html

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россия, доллар, банк