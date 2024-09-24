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Курс доллара ускорил снижение к евро после выхода макростатистики в США

Курс доллара ускорил снижение к евро после выхода макростатистики в США - 24.09.2024, ПРАЙМ

Курс доллара ускорил снижение к евро после выхода макростатистики в США

Курс доллара по отношению к евро усилил снижение во вторник после публикации данных о доверии потребителей к экономике США, которое оказалось хуже ожиданий в... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T17:39+0300

2024-09-24T17:39+0300

2024-09-24T17:39+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к евро усилил снижение во вторник после публикации данных о доверии потребителей к экономике США, которое оказалось хуже ожиданий в сентябре, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.30 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1160 доллара с 1,1112 доллара за евро на прошлом закрытии. До выхода статистики европейская валюта дорожала до 1,1140 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 143,57 иены со 143,60 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,29%, до 100,56 пункта. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США сократился до 98,7 пункта с пересмотренного показателя августа в 105,6 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне 103,8 пункта. В этот четверг также будет опубликована окончательная оценка квартальной динамики ВВП США. Промежуточная оценка показала, что американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост на 2,8% в пересчете на год.

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биржевые торги, доллар, евро, курсы валют