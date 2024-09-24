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ЕК готова поддержать Люксембург по иску Фридмана на 16 миллиардов долларов - 24.09.2024, ПРАЙМ
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ЕК готова поддержать Люксембург по иску Фридмана на 16 миллиардов долларов
ЕК готова поддержать Люксембург по иску Фридмана на 16 миллиардов долларов - 24.09.2024, ПРАЙМ
ЕК готова поддержать Люксембург по иску Фридмана на 16 миллиардов долларов
Еврокомиссия находится в контакте с Люксембургом в связи с иском бизнесмена Михаила Фридмана на почти 16 миллиардов долларов из-за санкций ЕС и изучает пути... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:12+0300
2024-09-24T16:12+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия находится в контакте с Люксембургом в связи с иском бизнесмена Михаила Фридмана на почти 16 миллиардов долларов из-за санкций ЕС и изучает пути оказания поддержки, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл. Представитель правительства Люксембурга ранее сообщал РИА Новости, что власти страны в курсе требований Фридмана по возвращению его замороженных в этой стране активов, однако указал на намерение соблюдать введенные против Фридмана санкции ЕС. "Еврокомиссия в курсе этого дела и находится в тесном контакте с Люксембургом. Мы готовы оказать содействие в вопросе защиты европейских санкций при необходимости. Конкретные действия будут зависеть от развития ситуации", - сказал Жилл, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Еврокомиссия помогать Люксембургу. Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на шесть месяцев. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября 2023 года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.
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ек, михаил фридман
ЕК, Михаил Фридман
16:12 24.09.2024
 
ЕК готова поддержать Люксембург по иску Фридмана на 16 миллиардов долларов

ЕК готова поддержать Люксембург по иску Фридмана на $16 млрд из-за санкций ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия находится в контакте с Люксембургом в связи с иском бизнесмена Михаила Фридмана на почти 16 миллиардов долларов из-за санкций ЕС и изучает пути оказания поддержки, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.
Представитель правительства Люксембурга ранее сообщал РИА Новости, что власти страны в курсе требований Фридмана по возвращению его замороженных в этой стране активов, однако указал на намерение соблюдать введенные против Фридмана санкции ЕС.
"Еврокомиссия в курсе этого дела и находится в тесном контакте с Люксембургом. Мы готовы оказать содействие в вопросе защиты европейских санкций при необходимости. Конкретные действия будут зависеть от развития ситуации", - сказал Жилл, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Еврокомиссия помогать Люксембургу.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на шесть месяцев. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге.
В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября 2023 года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина.
 
ЕКМихаил Фридман
 
 
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