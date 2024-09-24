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Российской экономике удается противостоять вызовам, заявил Мишустин

Российской экономике удается противостоять вызовам, заявил Мишустин - 24.09.2024, ПРАЙМ

Российской экономике удается противостоять вызовам, заявил Мишустин

Экономика РФ испытывает давление из-за санкций, но вызовам удается противодействовать, поддерживать граждан и проекты развития, сообщил премьер-министр РФ... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T16:35+0300

2024-09-24T16:35+0300

2024-09-24T16:35+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика РФ испытывает давление из-за санкций, но вызовам удается противодействовать, поддерживать граждан и проекты развития, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Российская экономика в таких условиях испытывает колоссальное давление. Пакеты санкций, ограничения продолжают расширяться недружественными странами. Появляются логистические, технологические, финансовые и прочие вызовы, тем не менее под руководством президента скоординированными усилиями правительства и Банка России нам удается им противодействовать. Более того, поддержать наших граждан, бизнес и проекты развития, формируя, соответственно, фундамент для дальнейшего роста", - сказал Мишустин на заседании правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин