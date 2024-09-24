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Российской экономике удается противостоять вызовам, заявил Мишустин
Российской экономике удается противостоять вызовам, заявил Мишустин - 24.09.2024, ПРАЙМ
Российской экономике удается противостоять вызовам, заявил Мишустин
Экономика РФ испытывает давление из-за санкций, но вызовам удается противодействовать, поддерживать граждан и проекты развития, сообщил премьер-министр РФ... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:35+0300
2024-09-24T16:35+0300
2024-09-24T16:35+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика РФ испытывает давление из-за санкций, но вызовам удается противодействовать, поддерживать граждан и проекты развития, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Российская экономика в таких условиях испытывает колоссальное давление. Пакеты санкций, ограничения продолжают расширяться недружественными странами. Появляются логистические, технологические, финансовые и прочие вызовы, тем не менее под руководством президента скоординированными усилиями правительства и Банка России нам удается им противодействовать. Более того, поддержать наших граждан, бизнес и проекты развития, формируя, соответственно, фундамент для дальнейшего роста", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Российской экономике удается противостоять вызовам, заявил Мишустин
Мишустин: экономика РФ ощущает давление, но вызовам удается противодействовать
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика РФ испытывает давление из-за санкций, но вызовам удается противодействовать, поддерживать граждан и проекты развития, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Российская экономика в таких условиях испытывает колоссальное давление. Пакеты санкций, ограничения продолжают расширяться недружественными странами. Появляются логистические, технологические, финансовые и прочие вызовы, тем не менее под руководством президента скоординированными усилиями правительства и Банка России нам удается им противодействовать. Более того, поддержать наших граждан, бизнес и проекты развития, формируя, соответственно, фундамент для дальнейшего роста", - сказал Мишустин на заседании правительства.