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Эксперт рассказал о кардинальной перестройке российского экспорта
Эксперт рассказал о кардинальной перестройке российского экспорта - 24.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о кардинальной перестройке российского экспорта
Российский экспорт проходит период кардинальной перестройки, это вносит дополнительные требования к профильному национальному проекту, заявил заместитель... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T13:36+0300
2024-09-24T13:36+0300
2024-09-24T13:36+0300
экономика
россия
экспорт
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт проходит период кардинальной перестройки, это вносит дополнительные требования к профильному национальному проекту, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на семинаре-совещании в преддверии заседания Госсовета. "Происходит кардинальная перестройка экспорта. Это и другие рынки, и другая логистика, другие платежи. Соответственно другие требования к национальному проекту. Он должен уже не просто поддерживать то, что идет по накатанной, а формировать новые маршруты, новые каналы экспорта на новые рынки", - сказал Орешкин. Кадры мероприятия показали в эфире "Первого канала". Уточняется, что предстоящее на текущей неделе заседание президиума Госсовета под руководством президента РФ Владимир Путина будет посвящено вопросам экспорта. Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин со своей стороны отметил, что развитие экспорта обеспечивают тысячи предприятий по всей России, а в производстве экспортных товаров и услуг задействованы миллионы россиян. "В цифрах - это примерно четверть ВВП", - подчеркнул Дюмин.
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россия, экспорт
Экономика, РОССИЯ, экспорт
Эксперт рассказал о кардинальной перестройке российского экспорта
Орешкин: экспорт РФ кардинально перестраивается, формируя новые требования к нацпроекту
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт проходит период кардинальной перестройки, это вносит дополнительные требования к профильному национальному проекту, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на семинаре-совещании в преддверии заседания Госсовета.
"Происходит кардинальная перестройка экспорта. Это и другие рынки, и другая логистика, другие платежи. Соответственно другие требования к национальному проекту. Он должен уже не просто поддерживать то, что идет по накатанной, а формировать новые маршруты, новые каналы экспорта на новые рынки", - сказал Орешкин. Кадры мероприятия показали в эфире "Первого канала".
Уточняется, что предстоящее на текущей неделе заседание президиума Госсовета под руководством президента РФ Владимир Путина будет посвящено вопросам экспорта.
Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин со своей стороны отметил, что развитие экспорта обеспечивают тысячи предприятий по всей России, а в производстве экспортных товаров и услуг задействованы миллионы россиян. "В цифрах - это примерно четверть ВВП", - подчеркнул Дюмин.
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