https://1prime.ru/20240924/elektronika-851745927.html

Доля российской электроники в отечественных авто превысила 70 процентов

Доля российской электроники в отечественных авто превысила 70 процентов - 24.09.2024, ПРАЙМ

Доля российской электроники в отечественных авто превысила 70 процентов

Автомобили российского производства с точки зрения номенклатур на 70% оснащены отечественной электроникой, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T15:30+0300

2024-09-24T15:30+0300

2024-09-24T15:30+0300

экономика

россия

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_0:82:3351:1966_1920x0_80_0_0_2580f3aa50c6d213bd3809462181fbfe.jpg

СИРИУС, 24 сен - ПРАЙМ. Автомобили российского производства с точки зрения номенклатур на 70% оснащены отечественной электроникой, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в рамках форума "Микроэлектроника". "Вообще рынок автомобильной электроники за три года сделал существенный рывок. Мы практически на сегодня перешагнули планку 70% с точки зрения номенклатуры на борту автомобиля, производящегося в Российской Федерации. Это уже аппаратура собственного российского производства. Сейчас стоит задача о замещении комплектующих в составе этой аппаратуры на отечественные", - сказал Шпак. По его словам, в 2024 году объем продаж российской автоэлектроники ожидается на уровне 180 миллиардов рублей, что на треть выше показателя 2023 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минпромторг