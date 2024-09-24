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Доля российской электроники в отечественных авто превысила 70 процентов
Доля российской электроники в отечественных авто превысила 70 процентов - 24.09.2024, ПРАЙМ
Доля российской электроники в отечественных авто превысила 70 процентов
Автомобили российского производства с точки зрения номенклатур на 70% оснащены отечественной электроникой, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:30+0300
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2024-09-24T15:30+0300
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СИРИУС, 24 сен - ПРАЙМ. Автомобили российского производства с точки зрения номенклатур на 70% оснащены отечественной электроникой, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в рамках форума "Микроэлектроника". "Вообще рынок автомобильной электроники за три года сделал существенный рывок. Мы практически на сегодня перешагнули планку 70% с точки зрения номенклатуры на борту автомобиля, производящегося в Российской Федерации. Это уже аппаратура собственного российского производства. Сейчас стоит задача о замещении комплектующих в составе этой аппаратуры на отечественные", - сказал Шпак. По его словам, в 2024 году объем продаж российской автоэлектроники ожидается на уровне 180 миллиардов рублей, что на треть выше показателя 2023 года.
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россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
Доля российской электроники в отечественных авто превысила 70 процентов
Минпромторг: доля российской электроники в отечественных авто превышает 70%
СИРИУС, 24 сен - ПРАЙМ. Автомобили российского производства с точки зрения номенклатур на 70% оснащены отечественной электроникой, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в рамках форума "Микроэлектроника".
"Вообще рынок автомобильной электроники за три года сделал существенный рывок. Мы практически на сегодня перешагнули планку 70% с точки зрения номенклатуры на борту автомобиля, производящегося в Российской Федерации. Это уже аппаратура собственного российского производства. Сейчас стоит задача о замещении комплектующих в составе этой аппаратуры на отечественные", - сказал Шпак.
По его словам, в 2024 году объем продаж российской автоэлектроники ожидается на уровне 180 миллиардов рублей, что на треть выше показателя 2023 года.