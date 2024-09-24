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Минпромторг оценил ожидаемый уровень производства электроники в России - 24.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минпромторг оценил ожидаемый уровень производства электроники в России
Минпромторг оценил ожидаемый уровень производства электроники в России - 24.09.2024, ПРАЙМ
Минпромторг оценил ожидаемый уровень производства электроники в России
Объем производства электронной продукции в России по итогам текущего года ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, что на 6,5% больше показателя 2023 года, но... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:32+0300
2024-09-24T15:32+0300
экономика
россия
минпромторг
электроника
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СИРИУС, 24 сен - ПРАЙМ. Объем производства электронной продукции в России по итогам текущего года ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, что на 6,5% больше показателя 2023 года, но есть предпосылки и для более сильного роста, следует из презентации замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака в рамках форума "Микроэлектроника". "По итогам 2023 года на территории России произведено электронной продукции, включая и компоненты, и аппаратуру, на 2,6 триллиона рублей. По итогам текущего года мы прогнозировали 2,8 триллионов рублей, но результаты 7 месяцев (1,51 триллиона рублей) позволяют говорить о том, что есть все предпосылки превзойти отметку в 3,5 триллиона рублей, то есть вырасти на треть по отношению к прошлому году", - сказал он. В рамках государственной политики в сфере электроники, по словам Шпака, к 2030 году планируется достичь ежегодной выручки в электронике до 6,3 триллиона рублей, что в 2,4 раза выше показателя 2023 года. Производство электронной продукции по итогам прошлого года составило 2,63 триллиона рублей.
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россия, минпромторг, электроника
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, электроника
15:32 24.09.2024
 
Минпромторг оценил ожидаемый уровень производства электроники в России

Минпромторг: производство электроники в РФ ожидается на уровне 2,8 трлн руб

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИРИУС, 24 сен - ПРАЙМ. Объем производства электронной продукции в России по итогам текущего года ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, что на 6,5% больше показателя 2023 года, но есть предпосылки и для более сильного роста, следует из презентации замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака в рамках форума "Микроэлектроника".
"По итогам 2023 года на территории России произведено электронной продукции, включая и компоненты, и аппаратуру, на 2,6 триллиона рублей. По итогам текущего года мы прогнозировали 2,8 триллионов рублей, но результаты 7 месяцев (1,51 триллиона рублей) позволяют говорить о том, что есть все предпосылки превзойти отметку в 3,5 триллиона рублей, то есть вырасти на треть по отношению к прошлому году", - сказал он.
В рамках государственной политики в сфере электроники, по словам Шпака, к 2030 году планируется достичь ежегодной выручки в электронике до 6,3 триллиона рублей, что в 2,4 раза выше показателя 2023 года. Производство электронной продукции по итогам прошлого года составило 2,63 триллиона рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯМинпромторгэлектроника
 
 
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