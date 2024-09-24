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Минпромторг оценил ожидаемый уровень производства электроники в России

Минпромторг оценил ожидаемый уровень производства электроники в России - 24.09.2024, ПРАЙМ

Минпромторг оценил ожидаемый уровень производства электроники в России

Объем производства электронной продукции в России по итогам текущего года ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, что на 6,5% больше показателя 2023 года, но... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T15:32+0300

2024-09-24T15:32+0300

2024-09-24T15:32+0300

экономика

россия

минпромторг

электроника

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СИРИУС, 24 сен - ПРАЙМ. Объем производства электронной продукции в России по итогам текущего года ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, что на 6,5% больше показателя 2023 года, но есть предпосылки и для более сильного роста, следует из презентации замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака в рамках форума "Микроэлектроника". "По итогам 2023 года на территории России произведено электронной продукции, включая и компоненты, и аппаратуру, на 2,6 триллиона рублей. По итогам текущего года мы прогнозировали 2,8 триллионов рублей, но результаты 7 месяцев (1,51 триллиона рублей) позволяют говорить о том, что есть все предпосылки превзойти отметку в 3,5 триллиона рублей, то есть вырасти на треть по отношению к прошлому году", - сказал он. В рамках государственной политики в сфере электроники, по словам Шпака, к 2030 году планируется достичь ежегодной выручки в электронике до 6,3 триллиона рублей, что в 2,4 раза выше показателя 2023 года. Производство электронной продукции по итогам прошлого года составило 2,63 триллиона рублей.

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россия, минпромторг, электроника