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Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации
Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации - 24.09.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации
Московская биржа вводит требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, чьи акции включены в первый или второй уровень листинга, сообщает площадка. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T14:49+0300
2024-09-24T14:50+0300
мосбиржа
эмитент
информация
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа вводит требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, чьи акции включены в первый или второй уровень листинга, сообщает площадка. В соответствии с новой редакцией правил раскрытия информации эмитенты акций из котировальных списков должны будут раскрывать нефинансовую информацию на своей странице в интернете в составе годового отчета или в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за текущий год, поясняется в сообщении. "Объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации эмитенты определяют самостоятельно. При подготовке нефинансовой отчетности эмитенты могут использовать общепризнанные международные и российские стандарты по раскрытию информации об устойчивом развитии", - говорится там же.
https://1prime.ru/20240924/mosbirzha-851743037.html
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мосбиржа, эмитент, информация
Мосбиржа, эмитент, информация
14:49 24.09.2024 (обновлено: 14:50 24.09.2024)
 
Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации

Мосбиржа потребовала раскрытие информации эмитентами с акциями 1 или 2 уровня листинга

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа вводит требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, чьи акции включены в первый или второй уровень листинга, сообщает площадка.
В соответствии с новой редакцией правил раскрытия информации эмитенты акций из котировальных списков должны будут раскрывать нефинансовую информацию на своей странице в интернете в составе годового отчета или в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за текущий год, поясняется в сообщении.
"Объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации эмитенты определяют самостоятельно. При подготовке нефинансовой отчетности эмитенты могут использовать общепризнанные международные и российские стандарты по раскрытию информации об устойчивом развитии", - говорится там же.
Мосбиржа.
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Мосбиржаэмитентинформация
 
 
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