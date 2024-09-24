https://1prime.ru/20240924/emitent-851744340.html
Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации
Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации - 24.09.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации
Московская биржа вводит требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, чьи акции включены в первый или второй уровень листинга, сообщает площадка. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T14:49+0300
2024-09-24T14:49+0300
2024-09-24T14:50+0300
мосбиржа
эмитент
информация
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа вводит требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, чьи акции включены в первый или второй уровень листинга, сообщает площадка. В соответствии с новой редакцией правил раскрытия информации эмитенты акций из котировальных списков должны будут раскрывать нефинансовую информацию на своей странице в интернете в составе годового отчета или в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за текущий год, поясняется в сообщении. "Объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации эмитенты определяют самостоятельно. При подготовке нефинансовой отчетности эмитенты могут использовать общепризнанные международные и российские стандарты по раскрытию информации об устойчивом развитии", - говорится там же.
https://1prime.ru/20240924/mosbirzha-851743037.html
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мосбиржа, эмитент, информация
Мосбиржа, эмитент, информация
Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации
Мосбиржа потребовала раскрытие информации эмитентами с акциями 1 или 2 уровня листинга
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа вводит требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, чьи акции включены в первый или второй уровень листинга, сообщает площадка.
В соответствии с новой редакцией правил раскрытия информации эмитенты акций из котировальных списков должны будут раскрывать нефинансовую информацию на своей странице в интернете в составе годового отчета или в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за текущий год, поясняется в сообщении.
"Объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации эмитенты определяют самостоятельно. При подготовке нефинансовой отчетности эмитенты могут использовать общепризнанные международные и российские стандарты по раскрытию информации об устойчивом развитии", - говорится там же.
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