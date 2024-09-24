https://1prime.ru/20240924/emitent-851744340.html

Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации

Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации - 24.09.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа ввела требования к раскрытию эмитентами нефинансовой информации

Московская биржа вводит требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, чьи акции включены в первый или второй уровень листинга, сообщает площадка. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T14:49+0300

2024-09-24T14:49+0300

2024-09-24T14:50+0300

мосбиржа

эмитент

информация

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа вводит требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, чьи акции включены в первый или второй уровень листинга, сообщает площадка. В соответствии с новой редакцией правил раскрытия информации эмитенты акций из котировальных списков должны будут раскрывать нефинансовую информацию на своей странице в интернете в составе годового отчета или в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за текущий год, поясняется в сообщении. "Объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации эмитенты определяют самостоятельно. При подготовке нефинансовой отчетности эмитенты могут использовать общепризнанные международные и российские стандарты по раскрытию информации об устойчивом развитии", - говорится там же.

https://1prime.ru/20240924/mosbirzha-851743037.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, эмитент, информация