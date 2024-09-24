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Полпред отметил риски энергодефицита из-за майнинговых компаний в Сибири
Полпред отметил риски энергодефицита из-за майнинговых компаний в Сибири - 24.09.2024, ПРАЙМ
Полпред отметил риски энергодефицита из-за майнинговых компаний в Сибири
Риски энергодефицита возникают в связи с нерегулируемой деятельностью майнинговых компаний в Иркутской области, Хакасии и отдельных территориях Красноярского... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:41+0300
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2024-09-24T16:41+0300
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НОВОСИБИРСК, 24 сен – ПРАЙМ. Риски энергодефицита возникают в связи с нерегулируемой деятельностью майнинговых компаний в Иркутской области, Хакасии и отдельных территориях Красноярского края, сообщает пресс-центр аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Во вторник полпред Анатолий Серышев провел совещание по вопросам подготовки регионов Сибири к отопительному периоду 2024–2025 годов и мерах по обеспечению модернизации коммунальной инфраструктуры. "Значимой темой обсуждения стало обеспечение надежности работы электросетевого комплекса. Отмечено, что потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Сибири растет. Риски энергодефицита возникают в связи с нерегулируемой деятельностью майнинговых компаний. Органам власти, электросетевым компаниям следует обратить дополнительное внимание на перегруженные центры питания на территориях, где есть риски энергодефицита – в Иркутской области, Республике Хакасия, отдельных территориях Красноярского края", - говорится в сообщении. В ходе совещания полпред Серышев заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Он также попросил принять возможные меры по недопущению перебоев электроснабжения. Серышев добавил, что в регионах Сибири завершается формирование необходимых запасов угля, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Так, в текущем году обновлено более 560 километров тепловых сетей. Полпред выделил важность оперативного информирования властями граждан о проводимых работах, плановых отключениях и сроках возобновления подачи ресурсов. Таким образом, отметил он, можно предотвратить распространение искажённой информации.
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Энергетика, РОССИЯ, майнинг
Полпред отметил риски энергодефицита из-за майнинговых компаний в Сибири
Полпред Серышев отметил риски энергодефицита из-за майнинговых компаний в Сибири
НОВОСИБИРСК, 24 сен – ПРАЙМ. Риски энергодефицита возникают в связи с нерегулируемой деятельностью майнинговых компаний в Иркутской области, Хакасии и отдельных территориях Красноярского края, сообщает пресс-центр аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.
Во вторник полпред Анатолий Серышев провел совещание по вопросам подготовки регионов Сибири к отопительному периоду 2024–2025 годов и мерах по обеспечению модернизации коммунальной инфраструктуры.
"Значимой темой обсуждения стало обеспечение надежности работы электросетевого комплекса. Отмечено, что потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Сибири растет. Риски энергодефицита возникают в связи с нерегулируемой деятельностью майнинговых компаний. Органам власти, электросетевым компаниям следует обратить дополнительное внимание на перегруженные центры питания на территориях, где есть риски энергодефицита – в Иркутской области, Республике Хакасия, отдельных территориях Красноярского края", - говорится в сообщении.
В ходе совещания полпред Серышев заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Он также попросил принять возможные меры по недопущению перебоев электроснабжения.
Серышев добавил, что в регионах Сибири завершается формирование необходимых запасов угля, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Так, в текущем году обновлено более 560 километров тепловых сетей.
Полпред выделил важность оперативного информирования властями граждан о проводимых работах, плановых отключениях и сроках возобновления подачи ресурсов. Таким образом, отметил он, можно предотвратить распространение искажённой информации.