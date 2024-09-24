https://1prime.ru/20240924/energodefitsit-851748865.html

Полпред отметил риски энергодефицита из-за майнинговых компаний в Сибири

Полпред отметил риски энергодефицита из-за майнинговых компаний в Сибири - 24.09.2024, ПРАЙМ

Полпред отметил риски энергодефицита из-за майнинговых компаний в Сибири

Риски энергодефицита возникают в связи с нерегулируемой деятельностью майнинговых компаний в Иркутской области, Хакасии и отдельных территориях Красноярского... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T16:41+0300

2024-09-24T16:41+0300

2024-09-24T16:41+0300

энергетика

россия

майнинг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850757764_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ac1ced79405d6f0af4e5698cde3f31e4.jpg

НОВОСИБИРСК, 24 сен – ПРАЙМ. Риски энергодефицита возникают в связи с нерегулируемой деятельностью майнинговых компаний в Иркутской области, Хакасии и отдельных территориях Красноярского края, сообщает пресс-центр аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Во вторник полпред Анатолий Серышев провел совещание по вопросам подготовки регионов Сибири к отопительному периоду 2024–2025 годов и мерах по обеспечению модернизации коммунальной инфраструктуры. "Значимой темой обсуждения стало обеспечение надежности работы электросетевого комплекса. Отмечено, что потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Сибири растет. Риски энергодефицита возникают в связи с нерегулируемой деятельностью майнинговых компаний. Органам власти, электросетевым компаниям следует обратить дополнительное внимание на перегруженные центры питания на территориях, где есть риски энергодефицита – в Иркутской области, Республике Хакасия, отдельных территориях Красноярского края", - говорится в сообщении. В ходе совещания полпред Серышев заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Он также попросил принять возможные меры по недопущению перебоев электроснабжения. Серышев добавил, что в регионах Сибири завершается формирование необходимых запасов угля, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Так, в текущем году обновлено более 560 километров тепловых сетей. Полпред выделил важность оперативного информирования властями граждан о проводимых работах, плановых отключениях и сроках возобновления подачи ресурсов. Таким образом, отметил он, можно предотвратить распространение искажённой информации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, майнинг