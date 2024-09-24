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Мишустин заявил о признаках стагнации в экономике еврозоны

Мишустин заявил о признаках стагнации в экономике еврозоны - 24.09.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил о признаках стагнации в экономике еврозоны

Темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1% - это говорит о признаках стагнации в этих государствах, заявил премьер-министр России Михаил... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T16:48+0300

2024-09-24T16:48+0300

2024-09-24T16:48+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1% - это говорит о признаках стагнации в этих государствах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Неудивительно, что рост мирового ВВП замедляется - такую оценку дает Международный валютный фонд. В странах зоны евро этот показатель и вовсе может не выйти за 1%, что говорит даже о признаках стагнации в этой группе государств", - сказал он на заседании правительства. По данным Евростата, совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале 2024 года вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном - на 0,3%. При этом в Германии, крупнейшей экономике валютного блока, ВВП снизился на 0,1%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,8% с июньской оценки в 0,9%, на 2025 год также ухудшил ожидания - до 1,3% с 1,4%.

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россия, михаил мишустин