https://1prime.ru/20240924/gaz-851756240.html

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7 процента

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7 процента - 24.09.2024, ПРАЙМ

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7 процента

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7%, до 89,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, а также увеличения его доли в... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T20:22+0300

2024-09-24T20:22+0300

2024-09-24T20:22+0300

энергетика

опек

газ

мировой спрос на газ

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7%, до 89,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, а также увеличения его доли в мировом энергобалансе с 23% в 2023 году до 24%, следует из ежегодного доклада организации World Oil Outlook. "Ожидается, что спрос на природный газ увеличится на 20,5 миллиона б.н.э. в сутки и достигнет 89,6 миллиона б.н.э. в 2050 году. Природный газ будет играть важную роль в сокращении выбросов CO2, заменяя уголь в структуре производства электроэнергии", - говорится в докладе. Согласно материалам ОПЕК, его доля в энергобалансе должна вырасти на 1 п.п., до 24%. В целом спрос на первичную энергию должен вырасти на 72,9 миллиона б.н.э в сутки, до 374,1 миллиона. "Уголь - единственное первичное топливо, на которое ожидается снижение спроса: он упадет примерно на 29 миллиона б.н.э из-за энергетической политики и обязательств по защите климата, а также из-за старения электростанций. Спрос упадет с почти 78 млн баррелей в сутки в 2023 году до чуть более 49 миллионов б.н.э. в 2050 году, в основном за счет развития ситуации в Китае и странах ОЭСР", - добавляется в докладе. Самый высокий прирост спроса до 2050 года будет приходиться на возобновляемые источники энергии, к которым относятся в основном ветер и солнце. По ним ОПЕК ожидает роста потребления почти на 43 миллиона б.н.э. в сутки благодаря активной политической поддержке и благоприятным экономическим условиям во многих регионах. Их доля в энергобалансе вырастет с примерно 3,2% в 2023 году до 14% в 2050 году, ожидает организация.

https://1prime.ru/20240924/spros-851755885.html

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опек, газ, мировой спрос на газ