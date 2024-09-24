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ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7 процента - 24.09.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7 процента
ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7 процента - 24.09.2024, ПРАЙМ
ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7 процента
ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7%, до 89,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, а также увеличения его доли в... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T20:22+0300
2024-09-24T20:22+0300
энергетика
опек
газ
мировой спрос на газ
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7%, до 89,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, а также увеличения его доли в мировом энергобалансе с 23% в 2023 году до 24%, следует из ежегодного доклада организации World Oil Outlook. "Ожидается, что спрос на природный газ увеличится на 20,5 миллиона б.н.э. в сутки и достигнет 89,6 миллиона б.н.э. в 2050 году. Природный газ будет играть важную роль в сокращении выбросов CO2, заменяя уголь в структуре производства электроэнергии", - говорится в докладе. Согласно материалам ОПЕК, его доля в энергобалансе должна вырасти на 1 п.п., до 24%. В целом спрос на первичную энергию должен вырасти на 72,9 миллиона б.н.э в сутки, до 374,1 миллиона. "Уголь - единственное первичное топливо, на которое ожидается снижение спроса: он упадет примерно на 29 миллиона б.н.э из-за энергетической политики и обязательств по защите климата, а также из-за старения электростанций. Спрос упадет с почти 78 млн баррелей в сутки в 2023 году до чуть более 49 миллионов б.н.э. в 2050 году, в основном за счет развития ситуации в Китае и странах ОЭСР", - добавляется в докладе. Самый высокий прирост спроса до 2050 года будет приходиться на возобновляемые источники энергии, к которым относятся в основном ветер и солнце. По ним ОПЕК ожидает роста потребления почти на 43 миллиона б.н.э. в сутки благодаря активной политической поддержке и благоприятным экономическим условиям во многих регионах. Их доля в энергобалансе вырастет с примерно 3,2% в 2023 году до 14% в 2050 году, ожидает организация.
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опек, газ, мировой спрос на газ
Энергетика, ОПЕК, Газ, мировой спрос на газ
20:22 24.09.2024
 
ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7 процента

ОПЕК: мировой спрос на газ к 2050 г вырастет на 29,7%, до 89,6 млн б.н.э в сутки

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© fotolia.com / masa1986
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает роста мирового спроса на газ к 2050 году на 29,7%, до 89,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, а также увеличения его доли в мировом энергобалансе с 23% в 2023 году до 24%, следует из ежегодного доклада организации World Oil Outlook.
"Ожидается, что спрос на природный газ увеличится на 20,5 миллиона б.н.э. в сутки и достигнет 89,6 миллиона б.н.э. в 2050 году. Природный газ будет играть важную роль в сокращении выбросов CO2, заменяя уголь в структуре производства электроэнергии", - говорится в докладе. Согласно материалам ОПЕК, его доля в энергобалансе должна вырасти на 1 п.п., до 24%.
В целом спрос на первичную энергию должен вырасти на 72,9 миллиона б.н.э в сутки, до 374,1 миллиона. "Уголь - единственное первичное топливо, на которое ожидается снижение спроса: он упадет примерно на 29 миллиона б.н.э из-за энергетической политики и обязательств по защите климата, а также из-за старения электростанций. Спрос упадет с почти 78 млн баррелей в сутки в 2023 году до чуть более 49 миллионов б.н.э. в 2050 году, в основном за счет развития ситуации в Китае и странах ОЭСР", - добавляется в докладе.
Самый высокий прирост спроса до 2050 года будет приходиться на возобновляемые источники энергии, к которым относятся в основном ветер и солнце. По ним ОПЕК ожидает роста потребления почти на 43 миллиона б.н.э. в сутки благодаря активной политической поддержке и благоприятным экономическим условиям во многих регионах. Их доля в энергобалансе вырастет с примерно 3,2% в 2023 году до 14% в 2050 году, ожидает организация.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
ОПЕК ждет роста мирового спроса на нефть к 2050 году на 17,5 процента
20:12
 
ЭнергетикаОПЕКГазмировой спрос на газ
 
 
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