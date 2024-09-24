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Россия стала лидером по импорту одной ягоды из Узбекистана за 8 месяцев - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Россия стала лидером по импорту одной ягоды из Узбекистана за 8 месяцев
Россия стала лидером по импорту одной ягоды из Узбекистана за 8 месяцев - 24.09.2024, ПРАЙМ
Россия стала лидером по импорту одной ягоды из Узбекистана за 8 месяцев
Узбекистан в январе-августе 2024 года увеличил экспорт черешни в 1,3 раза, до 32,2 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 25,4... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T14:08+0300
2024-09-24T14:08+0300
импорт
россия
ягоды
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ТАШКЕНТ, 24 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-августе 2024 года увеличил экспорт черешни в 1,3 раза, до 32,2 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 25,4 тысячи тонн, следует из данных агентства по статистике республики. "В январе-августе 2024 года Узбекистан экспортировал 32,4 тысячи тонн черешни на сумму 70,4 миллиона долларов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. Ранее агентство сообщало, что в январе-августе 2023 года поставки узбекской черешни на внешние рынки составили 25 тысяч тонн. Таким образом, экспорт за данный период вырос в 1,3 раза. По данным ведомства, среди стран-импортеров узбекской черешни первое место занимает Россия – 25,4 тысячи тонн, или 78,9% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (3,5 тысячи тонн) и Киргизия (2,7 тысячи тонн). Российский рынок в январе-августе продолжал занимать первое место в географии поставок узбекистанской плодоовощной отрасли – 544,9 тысячи тонн (+18,3%, 44,1% - доля в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана).
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импорт, россия, ягоды
импорт, РОССИЯ, ягоды
14:08 24.09.2024
 
Россия стала лидером по импорту одной ягоды из Узбекистана за 8 месяцев

Россия лидировала по импорту черешни из Узбекистана в январе-августе

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-августе 2024 года увеличил экспорт черешни в 1,3 раза, до 32,2 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 25,4 тысячи тонн, следует из данных агентства по статистике республики.
"В январе-августе 2024 года Узбекистан экспортировал 32,4 тысячи тонн черешни на сумму 70,4 миллиона долларов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Ранее агентство сообщало, что в январе-августе 2023 года поставки узбекской черешни на внешние рынки составили 25 тысяч тонн. Таким образом, экспорт за данный период вырос в 1,3 раза. По данным ведомства, среди стран-импортеров узбекской черешни первое место занимает Россия – 25,4 тысячи тонн, или 78,9% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (3,5 тысячи тонн) и Киргизия (2,7 тысячи тонн).
Российский рынок в январе-августе продолжал занимать первое место в географии поставок узбекистанской плодоовощной отрасли – 544,9 тысячи тонн (+18,3%, 44,1% - доля в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана).
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