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Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики - 24.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/inflyatsiya-851732881.html
Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики
Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики - 24.09.2024, ПРАЙМ
Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики
Экономика Турции вступила в период устойчивого и значительного снижения высокого уровня инфляции, которая является проблемой не только страны, но и всего мира,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T05:06+0300
2024-09-24T05:06+0300
экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
инфляция в турции
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АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика Турции вступила в период устойчивого и значительного снижения высокого уровня инфляции, которая является проблемой не только страны, но и всего мира, подчеркнул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит госагентство Anadolu.Правительство страны также надеется на снижение годовой инфляции в первом осеннем месяце ниже 50%, по итогам лета она продолжила резко замедляться - до 51,97% в августе с 61,78% в июле. Президент уточнил, что Анкара намерена нарастить нынешнюю долю государства в 1% "от мирового инвестиционного пирога" до 1,5% к 2028 году. При этом ЦБ Турции уже на протяжении шести месяцев не меняет ключевую ставку, она остается на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не намерен снижать ее. Однако предпосылкой для понижения может стать устойчивое снижение инфляции.
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турция, реджеп тайип эрдоган, инфляция в турции
Экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, инфляция в Турции
05:06 24.09.2024
 
Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики

Эрдоган: Турция вступила в период снижения высокой инфляции

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика Турции вступила в период устойчивого и значительного снижения высокого уровня инфляции, которая является проблемой не только страны, но и всего мира, подчеркнул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит госагентство Anadolu.
Правительство страны также надеется на снижение годовой инфляции в первом осеннем месяце ниже 50%, по итогам лета она продолжила резко замедляться - до 51,97% в августе с 61,78% в июле.
Президент уточнил, что Анкара намерена нарастить нынешнюю долю государства в 1% "от мирового инвестиционного пирога" до 1,5% к 2028 году.
При этом ЦБ Турции уже на протяжении шести месяцев не меняет ключевую ставку, она остается на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не намерен снижать ее. Однако предпосылкой для понижения может стать устойчивое снижение инфляции.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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ЭкономикаТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоганинфляция в Турции
 
 
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