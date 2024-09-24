https://1prime.ru/20240924/inflyatsiya-851732881.html
Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики
Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики - 24.09.2024, ПРАЙМ
Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики
Экономика Турции вступила в период устойчивого и значительного снижения высокого уровня инфляции, которая является проблемой не только страны, но и всего мира,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T05:06+0300
2024-09-24T05:06+0300
2024-09-24T05:06+0300
экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
инфляция в турции
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/13/842511332_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_6a450d60dcd89d524f4cd22011414301.jpg
АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика Турции вступила в период устойчивого и значительного снижения высокого уровня инфляции, которая является проблемой не только страны, но и всего мира, подчеркнул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит госагентство Anadolu.Правительство страны также надеется на снижение годовой инфляции в первом осеннем месяце ниже 50%, по итогам лета она продолжила резко замедляться - до 51,97% в августе с 61,78% в июле. Президент уточнил, что Анкара намерена нарастить нынешнюю долю государства в 1% "от мирового инвестиционного пирога" до 1,5% к 2028 году. При этом ЦБ Турции уже на протяжении шести месяцев не меняет ключевую ставку, она остается на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не намерен снижать ее. Однако предпосылкой для понижения может стать устойчивое снижение инфляции.
https://1prime.ru/20240924/gaz-851723736.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/13/842511332_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ccf7f2e288e722d082c6c189192aeadd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, реджеп тайип эрдоган, инфляция в турции
Экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, инфляция в Турции
Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики
Эрдоган: Турция вступила в период снижения высокой инфляции
АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика Турции вступила в период устойчивого и значительного снижения высокого уровня инфляции, которая является проблемой не только страны, но и всего мира, подчеркнул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит госагентство Anadolu.
Правительство страны также надеется на снижение годовой инфляции в первом осеннем месяце ниже 50%, по итогам лета она продолжила резко замедляться - до 51,97% в августе с 61,78% в июле.
Президент уточнил, что Анкара намерена нарастить нынешнюю долю государства в 1% "от мирового инвестиционного пирога" до 1,5% к 2028 году.
При этом ЦБ Турции уже на протяжении шести месяцев не меняет ключевую ставку, она остается на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не намерен снижать ее. Однако предпосылкой для понижения может стать устойчивое снижение инфляции.
"Пока горячо": соседи США задумали откусить кусок американского пирога