https://1prime.ru/20240924/inflyatsiya-851732881.html

Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики

Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики - 24.09.2024, ПРАЙМ

Эрдоган рассказал о новом этапе турецкой экономики

Экономика Турции вступила в период устойчивого и значительного снижения высокого уровня инфляции, которая является проблемой не только страны, но и всего мира,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T05:06+0300

2024-09-24T05:06+0300

2024-09-24T05:06+0300

экономика

турция

реджеп тайип эрдоган

инфляция в турции

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АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика Турции вступила в период устойчивого и значительного снижения высокого уровня инфляции, которая является проблемой не только страны, но и всего мира, подчеркнул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит госагентство Anadolu.Правительство страны также надеется на снижение годовой инфляции в первом осеннем месяце ниже 50%, по итогам лета она продолжила резко замедляться - до 51,97% в августе с 61,78% в июле. Президент уточнил, что Анкара намерена нарастить нынешнюю долю государства в 1% "от мирового инвестиционного пирога" до 1,5% к 2028 году. При этом ЦБ Турции уже на протяжении шести месяцев не меняет ключевую ставку, она остается на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не намерен снижать ее. Однако предпосылкой для понижения может стать устойчивое снижение инфляции.

https://1prime.ru/20240924/gaz-851723736.html

турция

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турция, реджеп тайип эрдоган, инфляция в турции