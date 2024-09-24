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Минэкономразвития констатировало начало замедления инфляции - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития констатировало начало замедления инфляции
Минэкономразвития констатировало начало замедления инфляции - 24.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития констатировало начало замедления инфляции
Инфляция в России прошла пиковые значения в начале июля, а теперь этот процесс замедляется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:30+0300
2024-09-24T16:43+0300
экономика
инфляция
инфляция в россии
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России прошла пиковые значения в начале июля, а теперь этот процесс замедляется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Этот процесс продлится и в 2025 году. В итоге к 2026 году показатель инфляции должен выйти на целевой уровень. "Инфляция после пика в начале июля начала замедляться. В 2025 году замедление инфляции продолжится, и в 2026 году мы выйдем на целевой уровень", - сказал Решетников, выступая на заседании правительства.Прогноз министерства по инфляции на текущий год - 7,3%, на 2025-й - 4,5%, на 2026 - 4%. Этот уровень является целевым ориентиром для финансовых властей.
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инфляция, инфляция в россии, максим решетников
Экономика, инфляция, инфляция в России, Максим Решетников
16:30 24.09.2024 (обновлено: 16:43 24.09.2024)
 
Минэкономразвития констатировало начало замедления инфляции

Минэкономразвития: инфляция прошла пик в начале июля, а теперь она замедляется

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России прошла пиковые значения в начале июля, а теперь этот процесс замедляется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Этот процесс продлится и в 2025 году. В итоге к 2026 году показатель инфляции должен выйти на целевой уровень.
"Инфляция после пика в начале июля начала замедляться. В 2025 году замедление инфляции продолжится, и в 2026 году мы выйдем на целевой уровень", - сказал Решетников, выступая на заседании правительства.
Прогноз министерства по инфляции на текущий год - 7,3%, на 2025-й - 4,5%, на 2026 - 4%. Этот уровень является целевым ориентиром для финансовых властей.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
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13 сентября, 15:57
 
Экономикаинфляцияинфляция в РоссииМаксим Решетников
 
 
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