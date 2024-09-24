https://1prime.ru/20240924/investitsii-851744215.html

Путин рассказал о причинах роста частных инвестиций в России

Путин рассказал о причинах роста частных инвестиций в России - 24.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о причинах роста частных инвестиций в России

Сложившаяся в последние годы ситуация в мире поспособствовала росту объемов частных инвестиций в России, рассказал российский президент Владимир Путин. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T14:42+0300

2024-09-24T14:42+0300

2024-09-24T14:42+0300

экономика

владимир путин

герман греф

частные инвестиции

россия

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851352568_0:155:2961:1821_1920x0_80_0_0_9334c77fd499d6d8ad137b23706e4611.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сложившаяся в последние годы ситуация в мире поспособствовала росту объемов частных инвестиций в России, рассказал российский президент Владимир Путин.Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф в ходе встречи с главой Кремля отметил рост инвестиционных сделок, а также высокую инвестиционную активность российского бизнеса, вложения частных инвестиций. "Приходит осознание, я имею в виду рост частных инвестиций, что лучше все "заносить в дом", - прокомментировал Путин динамику инвестиций.

https://1prime.ru/20240924/sber-851744033.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, герман греф, частные инвестиции, россия, сбербанк