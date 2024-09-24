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Путин рассказал о причинах роста частных инвестиций в России
Путин рассказал о причинах роста частных инвестиций в России - 24.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о причинах роста частных инвестиций в России
Сложившаяся в последние годы ситуация в мире поспособствовала росту объемов частных инвестиций в России, рассказал российский президент Владимир Путин. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T14:42+0300
2024-09-24T14:42+0300
2024-09-24T14:42+0300
экономика
владимир путин
герман греф
частные инвестиции
россия
сбербанк
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сложившаяся в последние годы ситуация в мире поспособствовала росту объемов частных инвестиций в России, рассказал российский президент Владимир Путин.Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф в ходе встречи с главой Кремля отметил рост инвестиционных сделок, а также высокую инвестиционную активность российского бизнеса, вложения частных инвестиций. "Приходит осознание, я имею в виду рост частных инвестиций, что лучше все "заносить в дом", - прокомментировал Путин динамику инвестиций.
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владимир путин, герман греф, частные инвестиции, россия, сбербанк
Экономика, Владимир Путин, Герман Греф, частные инвестиции, РОССИЯ, Сбербанк
Путин рассказал о причинах роста частных инвестиций в России
Путин о росте частных инвестиций в РФ: приходит осознание, что лучше все "заносить в дом"
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сложившаяся в последние годы ситуация в мире поспособствовала росту объемов частных инвестиций в России, рассказал российский президент Владимир Путин.
Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф в ходе встречи с главой Кремля отметил рост инвестиционных сделок, а также высокую инвестиционную активность российского бизнеса, вложения частных инвестиций.
"Приходит осознание, я имею в виду рост частных инвестиций, что лучше все "заносить в дом", - прокомментировал Путин динамику инвестиций.
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