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Офлайн-продажи новых iPhone 16 начались в России

Офлайн-продажи новых iPhone 16 начались в России - 24.09.2024, ПРАЙМ

Офлайн-продажи новых iPhone 16 начались в России

Сеть техники и электроники restore: первая среди офлайна начала продажи новых iPhone 16 и других новинок Apple, сообщили РИА Новости в компании. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T09:34+0300

2024-09-24T09:34+0300

2024-09-24T09:34+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сеть техники и электроники restore: первая среди офлайна начала продажи новых iPhone 16 и других новинок Apple, сообщили РИА Новости в компании. "Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте продаж полного ассортимента новинок Apple с 24 сентября. iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2 в черном цвете, новые наушники AirPods и аксессуары для устройств", - рассказали там. Цены на iPhone 16 варьируются от 115 тысяч рублей до 160 тысяч рублей. Стоимость iPhone 16 Plus с памятью в 128 гигабайт составляет 135 тысяч рублей, а на 512 гигабайт - 180 тысяч рублей. Новый iPhone 16 Pro на 128 гигабайт обойдется в 155 тысяч рублей, на 256 гигабайт - в 170 тысяч рублей, на 512 гигабайт - в 200 тысяч рублей, а на 1 терабайт - в 230 тысяч рублей. Цены на iPhone 16 Pro Max начинаются от 195 тысяч рублей и заканчиваются отметкой в 255 тысяч рублей. Отмечается, что основная модель iPhone 16 и версия Plus представлены в пяти цветах: пастельные голубой и зеленый, яркий розовый и традиционные белый и черный. iPhone 16 Pro и Pro Max представлены в четырех цветах: белом, сером, черном, а также новом бронзовом варианте. По подсчетам специалистов компании, во время предзаказа самыми популярными моделями стали Pro с максимальным объемом памяти и в новом бронзовом цвете. В лидерах оказался iPhone 16 Pro Max титановый бежевый на 512 гигабайт, на него пришлось 40% от всех продаж. Второе место занял iPhone 16 Pro Max титановый бежевый на 1 терабайт. Почти равную долю заняли iPhone 16 Pro черного цвета на 256 и на 512 гигабайт. Американская компания Apple в начале сентября представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16. Стоимость устройств в США составляет от 799 долларов за iPhone 16, от 999 долларов за iPhone 16 Pro и от 1199 долларов за iPhone 16 Pro Max.

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