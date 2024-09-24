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Китай начал расследование в отношении владельца Tommy Hilfiger

Китай начал расследование в отношении владельца Tommy Hilfiger - 24.09.2024, ПРАЙМ

Китай начал расследование в отношении владельца Tommy Hilfiger

Власти Китая начали расследовании в отношении американской PVH Group в связи с подозрениями, что компания принимала дискриминационные меры в отношении продукции | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T15:04+0300

2024-09-24T15:04+0300

2024-09-24T15:04+0300

экономика

китай

сша

расследование

дискриминация

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ПЕКИН, 24 сен – ПРАЙМ. Власти Китая начали расследовании в отношении американской PVH Group в связи с подозрениями, что компания принимала дискриминационные меры в отношении продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района, говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства коммерции КНР. Американская компания PVH Group является владельцем таких брендов как Tommy Hilfiger и Calvin Klein. "На основании предложений и докладов соответствующих ведомств было принято решение начать расследование предполагаемого нарушения американской PVH Group принципов нормальной рыночной торговли в отношении продукции, связанной с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, прерывания сделок с китайскими компаниями, другими организациями или частными лицами, а также принятия дискриминационных мер", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что PVH Group в течение 30 дней с даты публикации соответствующего заявления должна предоставить письменные документы, объясняющие, применялись ли дискриминационные меры в отношении продукции, связанной с Синьцзяном, за последние три года, а также иные сведения, необходимые следственным органам. Скандал вокруг синьцзянского хлопка и использования при его производстве принудительного труда уйгуров разгорелся с новой силой в конце марта 2021 года после того, как ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции против Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров и притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. На этом фоне Коммунистический союз молодежи Китая на своей странице в сети Weibo опубликовал несколько скриншотов заявления шведского бренда H&M о том, что компания прекращает принимать от поставщиков хлопок, который был произведен в Синьцзяне. Несмотря на то, что это заявление было сделано еще в 2020 году, широкое внимание общественности в Китае оно привлекло только после антикитайских санкций. Разгневанные китайские пользователи интернета при поддержке официальных СМИ начали масштабную кампанию по бойкоту международных брендов, которые заявляли об отказе от синьцзянского хлопка. Под шквалом критики тогда оказались Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Burberry и ряд других известных брендов. Около 40 китайских знаменитостей объявили об отказе от сотрудничества с этими брендами.

https://1prime.ru/20240924/yuan-851734869.html

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китай, сша, расследование, дискриминация