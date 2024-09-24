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В БКИ зафиксировали сокращение объема выдачи автокредитов

В БКИ зафиксировали сокращение объема выдачи автокредитов - 24.09.2024, ПРАЙМ

В БКИ зафиксировали сокращение объема выдачи автокредитов

Объем выдачи автомобильных кредитов в РФ в августе по сравнению с июлем снизился на 6,9%, до 211,8 миллиарда рублей, следует из данных бюро кредитных историй... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T17:26+0300

2024-09-24T17:26+0300

2024-09-24T17:26+0300

экономика

россия

бки

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи автомобильных кредитов в РФ в августе по сравнению с июлем снизился на 6,9%, до 211,8 миллиарда рублей, следует из данных бюро кредитных историй (БКИ) "Скоринг-бюро", которые есть в распоряжении РИА Новости. При этом, согласно этим данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи таких кредитов в РФ вырос на 41,6% - в августе прошлого года объем выдачи равнялся 149,6 миллиарда рублей. Количество выдач автомобильных кредитов в августе по сравнению с июлем снизилось на 6,2% - до 14,6 тысячи, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,5%. Отмечается также, что совокупный портфель таких кредитов по итогам августа достиг 2,7 миллиарда рублей и за месяц вырос на 4,5% (и на 65,7% за год). "Некоторое снижение на рынке автокредитования в августе связано, с одной стороны, с традиционно низким спросом на транспортные средства и кредиты на них в преддверии осени. Объемные показатели снизились более значительно по сравнению с количественными за счёт падения ещё и "среднего чека" по автокредитам почти на 17 тысяч рублей", - прокомментировал РИА Новости генеральный директор БКИ Олег Лагуткин. Также, согласно комментарию, в ближайший месяц рынок, скорее всего, ждет также некоторое охлаждение в силу изменений утилизационного сбора, а в последующие месяцы, когда рынок адаптируется к новым условиям и автомобильные производители вернуться к уже давно подзабытым маркетинговым акциям в преддверии новогодних праздников, можно будет ожидать довольно устойчивого роста.

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