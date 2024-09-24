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"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине - 24.09.2024, ПРАЙМ
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"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине
"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине
Великобритания, саботируя мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, является "главным противником мира", подчеркнул в интервью РИА Новости первый | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T07:35+0300
2024-09-24T07:35+0300
политика
великобритания
оон
россия
мирные инициативы
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ООН, 24 сен – ПРАЙМ. Великобритания, саботируя мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, является "главным противником мира", подчеркнул в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной", – объяснил дипломат.Он также заявил, что позиция Лондона обусловлена многовековой русофобией, которая на сегодняшний день достигла своего пика. Именно поэтому действия британского правительства направлены на подрыв мирных усилий по Украине.
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великобритания, оон, россия, мирные инициативы
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ООН, РОССИЯ, мирные инициативы
07:35 24.09.2024
 
"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине

Полянский: Лондон – "главный противник мира" по украинскому кризису

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВеликобритания вышла из ЕС
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© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ООН, 24 сен – ПРАЙМ. Великобритания, саботируя мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, является "главным противником мира", подчеркнул в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной", – объяснил дипломат.
Он также заявил, что позиция Лондона обусловлена многовековой русофобией, которая на сегодняшний день достигла своего пика. Именно поэтому действия британского правительства направлены на подрыв мирных усилий по Украине.
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22 сентября, 22:25
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯООНРОССИЯмирные инициативы
 
 
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