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"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине

"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине

Великобритания, саботируя мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, является "главным противником мира", подчеркнул в интервью РИА Новости первый | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T07:35+0300

2024-09-24T07:35+0300

2024-09-24T07:35+0300

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россия

мирные инициативы

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ООН, 24 сен – ПРАЙМ. Великобритания, саботируя мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, является "главным противником мира", подчеркнул в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной", – объяснил дипломат.Он также заявил, что позиция Лондона обусловлена многовековой русофобией, которая на сегодняшний день достигла своего пика. Именно поэтому действия британского правительства направлены на подрыв мирных усилий по Украине.

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великобритания, оон, россия, мирные инициативы