https://1prime.ru/20240924/krizis-851734755.html
"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине
"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине
Великобритания, саботируя мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, является "главным противником мира", подчеркнул в интервью РИА Новости первый | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T07:35+0300
2024-09-24T07:35+0300
2024-09-24T07:35+0300
политика
великобритания
оон
россия
мирные инициативы
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/20/832712030_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_a43beaec0cc6c3c4939a8cf46fb5fdcd.jpg
ООН, 24 сен – ПРАЙМ. Великобритания, саботируя мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, является "главным противником мира", подчеркнул в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной", – объяснил дипломат.Он также заявил, что позиция Лондона обусловлена многовековой русофобией, которая на сегодняшний день достигла своего пика. Именно поэтому действия британского правительства направлены на подрыв мирных усилий по Украине.
https://1prime.ru/20240922/svo-851708972.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/20/832712030_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ffb4989cea76c703e954fcfcb3cd25c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, оон, россия, мирные инициативы
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ООН, РОССИЯ, мирные инициативы
"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине
Полянский: Лондон – "главный противник мира" по украинскому кризису
ООН, 24 сен – ПРАЙМ. Великобритания, саботируя мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, является "главным противником мира", подчеркнул в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной", – объяснил дипломат.
Он также заявил, что позиция Лондона обусловлена многовековой русофобией, которая на сегодняшний день достигла своего пика. Именно поэтому действия британского правительства направлены на подрыв мирных усилий по Украине.
И вечный бой. В Британии дали прогноз по развитию конфликта на Украине