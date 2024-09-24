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В РСТ отметили рост продаж круизов по рекам европейской части России - 24.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240924/kruizy-851749486.html
В РСТ отметили рост продаж круизов по рекам европейской части России
В РСТ отметили рост продаж круизов по рекам европейской части России - 24.09.2024, ПРАЙМ
В РСТ отметили рост продаж круизов по рекам европейской части России
Туристы стали чаще интересоваться круизами по рекам России, продажи круизов по европейской части РФ на следующий год выросли уже на 15% по сравнению с текущим,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:49+0300
2024-09-24T16:49+0300
экономика
россия
туризм
рст
речные круизы
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Туристы стали чаще интересоваться круизами по рекам России, продажи круизов по европейской части РФ на следующий год выросли уже на 15% по сравнению с текущим, сообщил на пресс-конференции руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев. "Сейчас уже смотрим бронирования на новые направления на реках Сибири. Рост продаж где-то на 10-12% на 2025 год (в сравнении с 2024 годом - ред.). Продажи круизов по рекам европейской части России выросли на 15%", - рассказал Растегаев. Он подчеркнул, что если раньше круизные компании делили программы на сезон (лето) и не сезон (весна, осень), то сейчас эти границы раздвинулись благодаря погодным условиям. "Если в том году рост (спроса - ред.) вне сезона, то есть в весенний период, составлял где-то 10-12%, в осенний чуть больше, до 15% доходило, то в этом году весной был рост больше 20% по разным направлениям", - отметил Растегаев. "Откуда берется этот рост, если из года в год количество теплоходов, работающих на круизах по рекам РФ, остается прежним? Это за счет того, что увеличивается количество дней самой навигации. Мы видим, что в этом году увеличится количество дней навигации до ноября у нескольких круизных компаний. Это о чем говорит? О росте интереса к круизам по рекам Российской Федерации", - заключил он.
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россия, туризм, рст, речные круизы
Экономика, РОССИЯ, Туризм, РСТ, речные круизы
16:49 24.09.2024
 
В РСТ отметили рост продаж круизов по рекам европейской части России

РСТ: рост продаж круизов по рекам европейской части РФ на 2025 г достиг уже 15%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Туристы стали чаще интересоваться круизами по рекам России, продажи круизов по европейской части РФ на следующий год выросли уже на 15% по сравнению с текущим, сообщил на пресс-конференции руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев.
"Сейчас уже смотрим бронирования на новые направления на реках Сибири. Рост продаж где-то на 10-12% на 2025 год (в сравнении с 2024 годом - ред.). Продажи круизов по рекам европейской части России выросли на 15%", - рассказал Растегаев.
Он подчеркнул, что если раньше круизные компании делили программы на сезон (лето) и не сезон (весна, осень), то сейчас эти границы раздвинулись благодаря погодным условиям.
"Если в том году рост (спроса - ред.) вне сезона, то есть в весенний период, составлял где-то 10-12%, в осенний чуть больше, до 15% доходило, то в этом году весной был рост больше 20% по разным направлениям", - отметил Растегаев.
"Откуда берется этот рост, если из года в год количество теплоходов, работающих на круизах по рекам РФ, остается прежним? Это за счет того, что увеличивается количество дней самой навигации. Мы видим, что в этом году увеличится количество дней навигации до ноября у нескольких круизных компаний. Это о чем говорит? О росте интереса к круизам по рекам Российской Федерации", - заключил он.
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ЭкономикаРОССИЯТуризмРСТречные круизы
 
 
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