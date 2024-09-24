https://1prime.ru/20240924/likvidnost-851740146.html

ЦБ ожидает абсорбирование ликвидности банковского сектора на 52 млрд рублей

ЦБ ожидает абсорбирование ликвидности банковского сектора на 52 млрд рублей - 24.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ ожидает абсорбирование ликвидности банковского сектора на 52 млрд рублей

Банк России ожидает, что правительство за период с 25 сентября по 1 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 52 миллиарда рублей, следует из... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T11:42+0300

2024-09-24T11:42+0300

2024-09-24T11:43+0300

банк россии

ликвидность банков

правительство рф

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 25 сентября по 1 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 52 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличиваются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 18 по 24 сентября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 36 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 417 миллионов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,001 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 3,41 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20240913/svop-851550113.html

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ликвидность банков, правительство рф