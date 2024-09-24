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Лондонская биржа разрешила листинг товаров с финского завода "Норникеля" - 24.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/lme-851755238.html
Лондонская биржа разрешила листинг товаров с финского завода "Норникеля"
Лондонская биржа разрешила листинг товаров с финского завода "Норникеля" - 24.09.2024, ПРАЙМ
Лондонская биржа разрешила листинг товаров с финского завода "Норникеля"
Лондонская биржа металлов (LME) разрешила размещение товаров из никеля, произведенных на заводе "Норникеля" в финском городе Харьявалта, следует из пресс-релиза | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T20:03+0300
2024-09-24T20:03+0300
экономика
биржа lme
биржевые торги
норникель
никель
листинг
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) разрешила размещение товаров из никеля, произведенных на заводе "Норникеля" в финском городе Харьявалта, следует из пресс-релиза биржи. В июле LME сообщала, что с 3 октября приостановит листинг товаров из никеля, произведенных на заводе. "В соответствии с уведомлением... от 3 июля 2024 года, сообщаем, что приостановка поставок первичного никеля марки Norilsk nickel harjavalta briquettes была отменена, и данная марка может быть допущена к размещению на LME, решение немедленно вступает в силу", - говорится в сообщении. Аналогичное сообщение было опубликовано на сайте биржи для первичного никеля марки Norilsk nickel harjavalta cathodes. Nornickel Harjavalta является дочерним предприятием "Норникеля", завод находится в городе Харьявалта в Финляндии. Предприятие перерабатывает российское сырье "Норникеля", а также никельсодержащее сырье сторонних поставщиков.
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биржа lme, биржевые торги, норникель, никель, листинг
Экономика, биржа LME, биржевые торги, Норникель, никель, листинг
20:03 24.09.2024
 
Лондонская биржа разрешила листинг товаров с финского завода "Норникеля"

Лондонская биржа разрешила размещение никеля с завода "Норникеля" в Финляндии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) разрешила размещение товаров из никеля, произведенных на заводе "Норникеля" в финском городе Харьявалта, следует из пресс-релиза биржи.
В июле LME сообщала, что с 3 октября приостановит листинг товаров из никеля, произведенных на заводе.
"В соответствии с уведомлением... от 3 июля 2024 года, сообщаем, что приостановка поставок первичного никеля марки Norilsk nickel harjavalta briquettes была отменена, и данная марка может быть допущена к размещению на LME, решение немедленно вступает в силу", - говорится в сообщении.
Аналогичное сообщение было опубликовано на сайте биржи для первичного никеля марки Norilsk nickel harjavalta cathodes.
Nornickel Harjavalta является дочерним предприятием "Норникеля", завод находится в городе Харьявалта в Финляндии. Предприятие перерабатывает российское сырье "Норникеля", а также никельсодержащее сырье сторонних поставщиков.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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Экономикабиржа LMEбиржевые торгиНорникельникельлистинг
 
 
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