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Лондонская биржа разрешила листинг товаров с финского завода "Норникеля"

Лондонская биржа разрешила листинг товаров с финского завода "Норникеля" - 24.09.2024, ПРАЙМ

Лондонская биржа разрешила листинг товаров с финского завода "Норникеля"

Лондонская биржа металлов (LME) разрешила размещение товаров из никеля, произведенных на заводе "Норникеля" в финском городе Харьявалта, следует из пресс-релиза | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T20:03+0300

2024-09-24T20:03+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) разрешила размещение товаров из никеля, произведенных на заводе "Норникеля" в финском городе Харьявалта, следует из пресс-релиза биржи. В июле LME сообщала, что с 3 октября приостановит листинг товаров из никеля, произведенных на заводе. "В соответствии с уведомлением... от 3 июля 2024 года, сообщаем, что приостановка поставок первичного никеля марки Norilsk nickel harjavalta briquettes была отменена, и данная марка может быть допущена к размещению на LME, решение немедленно вступает в силу", - говорится в сообщении. Аналогичное сообщение было опубликовано на сайте биржи для первичного никеля марки Norilsk nickel harjavalta cathodes. Nornickel Harjavalta является дочерним предприятием "Норникеля", завод находится в городе Харьявалта в Финляндии. Предприятие перерабатывает российское сырье "Норникеля", а также никельсодержащее сырье сторонних поставщиков.

https://1prime.ru/20240924/rynok-851754556.html

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биржа lme, биржевые торги, норникель, никель, листинг