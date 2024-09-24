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В Минфине назвали запланированную в проекте бюджета сумму на маткапитал - 24.09.2024, ПРАЙМ
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В Минфине назвали запланированную в проекте бюджета сумму на маткапитал
В Минфине назвали запланированную в проекте бюджета сумму на маткапитал - 24.09.2024, ПРАЙМ
В Минфине назвали запланированную в проекте бюджета сумму на маткапитал
Около 1,7 триллиона рублей планируется предоставить на материнский капитал в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Минфина РФ. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T18:13+0300
2024-09-24T18:13+0300
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бюджет
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Около 1,7 триллиона рублей планируется предоставить на материнский капитал в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривался проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, перечислил приоритеты проекта бюджета, среди которых в первую очередь он назвал социальную поддержку граждан. "Около 1,7 триллиона рублей будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как Силуанов рассказал на заседании правительства, "детский" бюджет на горизонте бюджетной трехлетки превысит 10 триллионов рублей, включая адресную поддержку семей с детьми. "Сегодня работает целостная система поддержки с охватом нуждающихся детей, семей до достижения ребенком 17 лет. Такой поддержкой охвачено около 10 миллионов человек. На выплату единого пособия в федеральном бюджете предусмотрено около 4 триллиона рублей", - отметил Силуанов. Вместе с тем, начиная со следующего года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, указал министр.
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россия, минфин рф, бюджет
РОССИЯ, Минфин РФ, бюджет
18:13 24.09.2024
 
В Минфине назвали запланированную в проекте бюджета сумму на маткапитал

Минфин: проект бюджета на 2025-2027 годы учитывает 1,7 трлн рублей на маткапитал

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму
© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Около 1,7 триллиона рублей планируется предоставить на материнский капитал в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривался проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, перечислил приоритеты проекта бюджета, среди которых в первую очередь он назвал социальную поддержку граждан.
"Около 1,7 триллиона рублей будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как Силуанов рассказал на заседании правительства, "детский" бюджет на горизонте бюджетной трехлетки превысит 10 триллионов рублей, включая адресную поддержку семей с детьми.
"Сегодня работает целостная система поддержки с охватом нуждающихся детей, семей до достижения ребенком 17 лет. Такой поддержкой охвачено около 10 миллионов человек. На выплату единого пособия в федеральном бюджете предусмотрено около 4 триллиона рублей", - отметил Силуанов.
Вместе с тем, начиная со следующего года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, указал министр.
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Россияне смогут оформить на Госуслугах выплату остатка средств маткапитала
16 сентября, 18:35
 
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