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В Минфине назвали запланированную в проекте бюджета сумму на маткапитал

В Минфине назвали запланированную в проекте бюджета сумму на маткапитал - 24.09.2024, ПРАЙМ

В Минфине назвали запланированную в проекте бюджета сумму на маткапитал

Около 1,7 триллиона рублей планируется предоставить на материнский капитал в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Минфина РФ. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T18:13+0300

2024-09-24T18:13+0300

2024-09-24T18:13+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Около 1,7 триллиона рублей планируется предоставить на материнский капитал в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривался проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, перечислил приоритеты проекта бюджета, среди которых в первую очередь он назвал социальную поддержку граждан. "Около 1,7 триллиона рублей будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как Силуанов рассказал на заседании правительства, "детский" бюджет на горизонте бюджетной трехлетки превысит 10 триллионов рублей, включая адресную поддержку семей с детьми. "Сегодня работает целостная система поддержки с охватом нуждающихся детей, семей до достижения ребенком 17 лет. Такой поддержкой охвачено около 10 миллионов человек. На выплату единого пособия в федеральном бюджете предусмотрено около 4 триллиона рублей", - отметил Силуанов. Вместе с тем, начиная со следующего года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, указал министр.

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россия, минфин рф, бюджет