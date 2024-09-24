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В Совфеде предложили на пост спикера Валентину Матвиенко
В Совфеде предложили на пост спикера Валентину Матвиенко - 24.09.2024, ПРАЙМ
В Совфеде предложили на пост спикера Валентину Матвиенко
Совет палаты предложил на пост спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Сенаторы будут рассматривать данный вопрос в ходе пленарного заседании 25 сентября. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:46+0300
2024-09-24T15:46+0300
2024-09-24T15:46+0300
политика
россия
совет федерации
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Совет палаты предложил на пост спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Сенаторы будут рассматривать данный вопрос в ходе пленарного заседании 25 сентября. Об этом сообщил источник РИА Новости. По словам собеседника агентства, на пост председателя Совфеда предложили кандидатуру Валентины Ивановны Матвиенко, она является опытным политиком. Он также выразил уверенность, что сенаторы ее поддержат. Кроме того, источник сообщил, что другие кандидатуры на пост спикера Совфеда не обсуждались. Он также рассказал, что вопрос об избрании председателя палаты включил в повестку заседания Совфеда на 25 сентября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в текущем году переподтверждает свои полномочия. Ранее вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что снова наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совфеде.
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россия, совет федерации, валентина матвиенко
Политика, РОССИЯ, Совет Федерации, Валентина Матвиенко
В Совфеде предложили на пост спикера Валентину Матвиенко
РИА Новости: Совет палаты предложил на пост спикера СФ Валентину Матвиенко
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Совет палаты предложил на пост спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Сенаторы будут рассматривать данный вопрос в ходе пленарного заседании 25 сентября. Об этом сообщил источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, на пост председателя Совфеда предложили кандидатуру Валентины Ивановны Матвиенко, она является опытным политиком. Он также выразил уверенность, что сенаторы ее поддержат.
Кроме того, источник сообщил, что другие кандидатуры на пост спикера Совфеда не обсуждались.
Он также рассказал, что вопрос об избрании председателя палаты включил в повестку заседания Совфеда на 25 сентября.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в текущем году переподтверждает свои полномочия.
Ранее вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что снова наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совфеде.
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