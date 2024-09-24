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Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, заявил посол РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, заявил посол РФ
Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, заявил посол РФ - 24.09.2024, ПРАЙМ
Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, заявил посол РФ
Российские граждане, включая социолога Максима Шугалея, задержанные в Чаде, скоро будут освобождены и переданы российским властям. Об этом во вторник сообщил... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T13:34+0300
2024-09-24T13:34+0300
политика
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские граждане, включая социолога Максима Шугалея, задержанные в Чаде, скоро будут освобождены и переданы российским властям. Об этом во вторник сообщил посол Чада в России Адам Бешир."Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям", — заявил дипломат.Посол не сообщил о конкретной дате отправления задержанных на родину. Ранее МИД РФ заявил, что принимает все необходимые меры для освобождения трех лиц, задержанных в Чаде: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
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россия, чад, мид
Политика, РОССИЯ, ЧАД, МИД
13:34 24.09.2024
 
Задержанных в Чаде россиян освободят и вернут на родину, заявил посол РФ

Посол: задержанных в Чаде россиян вскоре освободят и передадут властям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские граждане, включая социолога Максима Шугалея, задержанные в Чаде, скоро будут освобождены и переданы российским властям. Об этом во вторник сообщил посол Чада в России Адам Бешир.
"Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям", — заявил дипломат.
Посол не сообщил о конкретной дате отправления задержанных на родину. Ранее МИД РФ заявил, что принимает все необходимые меры для освобождения трех лиц, задержанных в Чаде: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
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