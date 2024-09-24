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В Минфине назвали планируемый уровень дефицита бюджета в 2026 и 2027 годах

В Минфине назвали планируемый уровень дефицита бюджета в 2026 и 2027 годах - 24.09.2024, ПРАЙМ

В Минфине назвали планируемый уровень дефицита бюджета в 2026 и 2027 годах

Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется на уровне 0,9% ВВП, а в 2027 году - 1,1% ВВП, сообщила пресс-служба Минфина РФ. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T17:45+0300

2024-09-24T17:45+0300

2024-09-24T17:47+0300

экономика

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государственный бюджет

дефицит бюджета

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется на уровне 0,9% ВВП, а в 2027 году - 1,1% ВВП, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного структурного дефицита. Общий дефицит бюджета ожидается в пределах -1,0% ВВП ежегодно (-0,5% ВВП в 2025 году, -0,9% ВВП в 2026 году и -1,1% ВВП в 2027 году)", - говорится в сообщении. При этом источниками для покрытия дефицита бюджета РФ традиционно будут, главным образом, заимствования, указали в Минфине. По данным пресс-службы, объем займов для покрытия дефицита бюджета РФ составит 4,8 триллиона рублей в 2025 году, 5,1 триллиона и 5,3 триллиона рублей соответственно в 2026 и 2027 годах, в результате госдолг вырастет с 15% ВВП в 2023 году до 18% ВВП по итогам 2027 года."Источниками финансирования дефицита традиционно будут, главным образом, заимствования (на валовой основе 4,8, 5,1 и 5,3 триллиона рублей в 2025-2027 годах). В результате государственный долг вырастет с 15% ВВП в 2023 году до 18% ВВП по итогам 2027 года, то есть сохранится на экономически безопасном уровне ниже 20% ВВП", - сказано в сообщении.Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.

https://1prime.ru/20240924/defitsit-851749148.html

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минфин рф, государственный бюджет, дефицит бюджета