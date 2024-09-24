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Мишустин назвал о прогнозируемый уровень дефицита бюджета в следующем году

Мишустин назвал о прогнозируемый уровень дефицита бюджета в следующем году - 24.09.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал о прогнозируемый уровень дефицита бюджета в следующем году

Доходы федерального бюджета в следующем году вырастут на 12%, расходы составят почти 41,5 триллиона рублей, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,5% ВВП... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T16:28+0300

2024-09-24T16:28+0300

2024-09-24T17:04+0300

экономика

россия

михаил мишустин

бюджет

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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета в следующем году вырастут на 12%, расходы составят почти 41,5 триллиона рублей, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,5% ВВП. Об этом сообщил на заседании правительства России премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, на 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, что почти на 12% больше, чем в нынешнем году. При этом доля ненефтегазовых поступлений вырастет до 73%, добавил он.Премьер сообщил, что в следующем году федеральные расходы вырастут до 41 триллиона 469,5 миллиардов рублей.Также он отметил, что на протяжении трех лет исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом, а в 2025 году он будет уровне 0,5% ВВП.По словам Мишустина кабмин РФ завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, проект и все сопутствующие документы, в том числе паспорта госпрограмм, будут внесены в Госдуму.По словам Мишустина кабмин РФ завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, проект и все сопутствующие документы, в том числе паспорта госпрограмм, будут внесены в Госдуму."Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года. Сегодня мы рассмотрим законопроект и документы, которые вместе с ним внесём в Государственную Думу. Это прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других", — заявил премьер."Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года. Сегодня мы рассмотрим законопроект и документы, которые вместе с ним внесём в Государственную Думу. Это прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других", — заявил премьер.Он сообщил, что в ходе проработки бюджета были проанализированы текущие вызовы, в том числе предусмотрены ресурсы, необходимые для реализации новых национальных проектов и достижения национальных целей развития.Он сообщил, что в ходе проработки бюджета были проанализированы текущие вызовы, в том числе предусмотрены ресурсы, необходимые для реализации новых национальных проектов и достижения национальных целей развития.Мишустин добавил, что в рамках исполнения госпрограмм предусматриваются средства в размере 24 триллионов рублей в следующем году. Мишустин добавил, что в рамках исполнения госпрограмм предусматриваются средства в размере 24 триллионов рублей в следующем году. "Их паспорта мы утверждаем для внесения вместе с бюджетом в Государственную Думу. Значительная доля ресурсов выделена на реализацию национальных проектов, которые по поручению президента подготовило правительство", — сказал он."Их паспорта мы утверждаем для внесения вместе с бюджетом в Государственную Думу. Значительная доля ресурсов выделена на реализацию национальных проектов, которые по поручению президента подготовило правительство", — сказал он.Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября. Об этом заявил на прошлой неделе председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.Предельный срок внесения кабмином РФ в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее перенесли с 15 сентября на 1 октября в соответствии с принятыми нижней палатой парламента в весеннюю сессию поправками в Бюджетный и Налоговый кодекс.

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россия, михаил мишустин, бюджет