Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о расходах на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240924/modernizatsiya-851752957.html
Силуанов рассказал о расходах на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Силуанов рассказал о расходах на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 24.09.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о расходах на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает 180 миллиардов рублей на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T17:59+0300
2024-09-24T17:59+0300
россия
антон силуанов
коммунальная инфраструктура
расходы
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/35/842763540_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_f6e32164eeda001becfc928aa9632ce9.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает 180 миллиардов рублей на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. "Что важно, мы начнем масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Только за три года на это направление будет направлено 180 миллиардов рублей", - сказал Силуанов. Говоря подробнее о расширении инфраструктуры как об одном из приоритетов проекта бюджета, Силуанов отметил, что ресурсы направляются на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. "Здесь и средства, необходимые для обеспечения дорожной деятельности, развития городского наземного и электрического транспорта. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий", - пояснил министр. Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
https://1prime.ru/20240924/regiony-851748776.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/35/842763540_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_60f9fb6161c3ce3a88fc463c8c9c2806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, антон силуанов, коммунальная инфраструктура, расходы
РОССИЯ, Антон Силуанов, коммунальная инфраструктура, расходы
17:59 24.09.2024
 
Силуанов рассказал о расходах на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Силуанов: на модернизацию коммунальной инфраструктуры в РФ выделят 180 млрд руб

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРемонт теплотрассы в Екатеринбурге
Ремонт теплотрассы в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает 180 миллиардов рублей на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Что важно, мы начнем масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Только за три года на это направление будет направлено 180 миллиардов рублей", - сказал Силуанов.
Говоря подробнее о расширении инфраструктуры как об одном из приоритетов проекта бюджета, Силуанов отметил, что ресурсы направляются на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни.
"Здесь и средства, необходимые для обеспечения дорожной деятельности, развития городского наземного и электрического транспорта. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий", - пояснил министр.
Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
Силуанов назвал запланированный объем финподдержки регионов России
16:40
 
РОССИЯАнтон Силуановкоммунальная инфраструктурарасходы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала