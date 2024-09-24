https://1prime.ru/20240924/modernizatsiya-851752957.html
Силуанов рассказал о расходах на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Силуанов рассказал о расходах на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 24.09.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о расходах на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает 180 миллиардов рублей на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T17:59+0300
2024-09-24T17:59+0300
2024-09-24T17:59+0300
россия
антон силуанов
коммунальная инфраструктура
расходы
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает 180 миллиардов рублей на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. "Что важно, мы начнем масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Только за три года на это направление будет направлено 180 миллиардов рублей", - сказал Силуанов. Говоря подробнее о расширении инфраструктуры как об одном из приоритетов проекта бюджета, Силуанов отметил, что ресурсы направляются на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. "Здесь и средства, необходимые для обеспечения дорожной деятельности, развития городского наземного и электрического транспорта. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий", - пояснил министр. Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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россия, антон силуанов, коммунальная инфраструктура, расходы
РОССИЯ, Антон Силуанов, коммунальная инфраструктура, расходы
Силуанов рассказал о расходах на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Силуанов: на модернизацию коммунальной инфраструктуры в РФ выделят 180 млрд руб
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает 180 миллиардов рублей на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Что важно, мы начнем масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Только за три года на это направление будет направлено 180 миллиардов рублей", - сказал Силуанов.
Говоря подробнее о расширении инфраструктуры как об одном из приоритетов проекта бюджета, Силуанов отметил, что ресурсы направляются на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни.
"Здесь и средства, необходимые для обеспечения дорожной деятельности, развития городского наземного и электрического транспорта. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий", - пояснил министр.
Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
Силуанов назвал запланированный объем финподдержки регионов России