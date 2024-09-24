Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз оценил рост объема реализации молока сельхозорганизациями - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/moloko-851745315.html
Минсельхоз оценил рост объема реализации молока сельхозорганизациями
Минсельхоз оценил рост объема реализации молока сельхозорганизациями - 24.09.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил рост объема реализации молока сельхозорганизациями
Суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями по состоянию на середину сентября вырос на 2,1% в годовом выражении, до 55 тысяч тонн,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:07+0300
2024-09-24T15:07+0300
экономика
россия
минсельхоз
молоко
https://cdnn.1prime.ru/img/82736/76/827367614_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_9b11335b1fdcde8acda4a744ce810757.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями по состоянию на середину сентября вырос на 2,1% в годовом выражении, до 55 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз РФ. "По данным Минсельхоза России, по состоянию на 16 сентября 2024 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 55 тысяч тонн, что на 2,1% (+1,1 тысяча тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимальные объемы реализации от 2 тысяч тонн достигнуты в Татарстане, Удмуртии, Краснодарском крае, Воронежской и Кировской областях. Средний надой молока от одной коровы за сутки в целом по стране составил 22 килограмма, что на 0,9 килограмма больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются Краснодарский край, Курская, Калужская и Калининградская области. В этих регионах получено более 27 килограммов молока в расчете на одну корову.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82736/76/827367614_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_dd6d577df040e7a5e114e80afaa91a30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минсельхоз, молоко
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, молоко
15:07 24.09.2024
 
Минсельхоз оценил рост объема реализации молока сельхозорганизациями

Минсельхоз: объем реализации молока сельхозорганизациями вырос до 55 тысяч тонн

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанк%Производство молочных продуктов
%Производство молочных продуктов - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями по состоянию на середину сентября вырос на 2,1% в годовом выражении, до 55 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз РФ.
"По данным Минсельхоза России, по состоянию на 16 сентября 2024 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 55 тысяч тонн, что на 2,1% (+1,1 тысяча тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальные объемы реализации от 2 тысяч тонн достигнуты в Татарстане, Удмуртии, Краснодарском крае, Воронежской и Кировской областях.
Средний надой молока от одной коровы за сутки в целом по стране составил 22 килограмма, что на 0,9 килограмма больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются Краснодарский край, Курская, Калужская и Калининградская области. В этих регионах получено более 27 килограммов молока в расчете на одну корову.
 
ЭкономикаРОССИЯМинсельхозмолоко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала