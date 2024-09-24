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Минсельхоз оценил рост объема реализации молока сельхозорганизациями

Минсельхоз оценил рост объема реализации молока сельхозорганизациями - 24.09.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз оценил рост объема реализации молока сельхозорганизациями

Суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями по состоянию на середину сентября вырос на 2,1% в годовом выражении, до 55 тысяч тонн,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T15:07+0300

2024-09-24T15:07+0300

2024-09-24T15:07+0300

экономика

россия

минсельхоз

молоко

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями по состоянию на середину сентября вырос на 2,1% в годовом выражении, до 55 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз РФ. "По данным Минсельхоза России, по состоянию на 16 сентября 2024 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 55 тысяч тонн, что на 2,1% (+1,1 тысяча тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимальные объемы реализации от 2 тысяч тонн достигнуты в Татарстане, Удмуртии, Краснодарском крае, Воронежской и Кировской областях. Средний надой молока от одной коровы за сутки в целом по стране составил 22 килограмма, что на 0,9 килограмма больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются Краснодарский край, Курская, Калужская и Калининградская области. В этих регионах получено более 27 килограммов молока в расчете на одну корову.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минсельхоз, молоко