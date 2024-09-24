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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Газпрома"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Газпрома" - 24.09.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Газпрома"
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Газпрома", следует из сообщения торговой площадки. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T10:29+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Газпрома", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 24.09.2024, 10-04 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 138,57) и диапазона оценки рыночных рисков (до 148,895 рубля, эквивалентно ставке 21,25%) ценной бумаги GAZP (ГАЗПРОМ ао)", - говорится в сообщении биржи. На 10.17 мск акции "Газпрома" дорожают на 2,58% до 133,71 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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мосбиржа, газпром, акции
Экономика, Мосбиржа, Газпром, Акции
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Газпрома"
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Газпрома"
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Газпрома", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 24.09.2024, 10-04 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 138,57) и диапазона оценки рыночных рисков (до 148,895 рубля, эквивалентно ставке 21,25%) ценной бумаги GAZP (ГАЗПРОМ ао)", - говорится в сообщении биржи.
На 10.17 мск акции "Газпрома" дорожают на 2,58% до 133,71 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.