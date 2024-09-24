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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Газпрома"

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Газпрома" - 24.09.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Газпрома"

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании "Газпром", следует из сообщения торговой | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T13:41+0300

2024-09-24T13:41+0300

2024-09-24T13:41+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании "Газпром", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 24.09.2024, 13-27 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 143,79) и диапазона оценки рыночных рисков (до 154,114 рубля, эквивалентно ставке 25,5%) ценной бумаги GAZP (ГАЗПРОМ ао)", - говорится в сообщении биржи. На 13.34 мск акции "Газпрома" дорожают на 4,52%, до 136,24 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

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мосбиржа, газпром, акции